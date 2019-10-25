Mundial Sub-17: Argentina assume favoritismo na chegada ao ES

Jogadores da Argentina Sub-17 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Argentina foi a sétima seleção a desembarcar no Espírito Santo para a disputa do Mundial Sub-17 2019, que tem início neste sábado. E os hermanos chegaram confiantes para o Mundial, na tarde desta quinta-feira.

No desembarque da delegação, no Aeroporto de Vitória, o goleiro Federico Losas, que joga no Club Atlético Chacarita Juniors, não fugiu do favoritismo. O camisa 12 diz que a atual campeã sul-americana da categoria chega forte para levantar a taça do Mundial pela primeira vez em sua história.

- Obviamente que somos favoritos. Chegamos muito bem preparados para viver uma grande experiência e vamos aproveitar o máximo esse momento.

A partida de estreia da Argentina será nesta segunda-feira, às 17h, contra a Espanha, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O goleiro Losas prevê um jogão e acredita em um triunfo da sua equipe.

- Esse jogo contra a Espanha não é uma coisa que acontece todo dia. Acredito que será uma grande partida e espero que a gente saia com a vitória.

Frederico Losas, goleiro da Argentina Sub-17 Crédito: Reprodução/TV Gazeta