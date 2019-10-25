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Futebol

Mundial Sub-17: Argentina assume favoritismo na chegada ao ES

Estreia dos hermanos será na segunda-feira, às 17h, contra a Espanha, no Kleber Andrade

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 21:15
Jogadores da Argentina Sub-17 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Argentina foi a sétima seleção a desembarcar no Espírito Santo para a disputa do Mundial Sub-17 2019, que tem início neste sábado. E os hermanos chegaram confiantes para o Mundial, na tarde desta quinta-feira.
No desembarque da delegação, no Aeroporto de Vitória, o goleiro Federico Losas, que joga no Club Atlético Chacarita Juniors, não fugiu do favoritismo. O camisa 12 diz que a atual campeã sul-americana da categoria chega forte para levantar a taça do Mundial pela primeira vez em sua história.
- Obviamente que somos favoritos. Chegamos muito bem preparados para viver uma grande experiência e vamos aproveitar o máximo esse momento.
A partida de estreia da Argentina será nesta segunda-feira, às 17h, contra a Espanha, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O goleiro Losas prevê um jogão e acredita em um triunfo da sua equipe.
- Esse jogo contra a Espanha não é uma coisa que acontece todo dia. Acredito que será uma grande partida e espero que a gente saia com a vitória.
Frederico Losas, goleiro da Argentina Sub-17 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Argentina faz o seu primeiro treino em solo capixaba nesta sexta-feira, no Campo da Aest, na Serra. Além da Espanha, Camarões e Tajiquistão são os adversários dos hermanos no Grupo E do Mundial Sub-17.

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