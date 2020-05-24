Mufarrej, presidente do Botafogo, explica ausência na reunião com o prefeito do Rio: 'Seria incoerente'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Os clubes do Rio de Janeiro se encontraram neste domingo com Marcelo Crivella, prefeito da cidade, para debater um possível retorno das atividades esportivas. O Botafogo, contudo, foi ausência no encontro.

Por meio de uma nota divulgada pelo clube de General Severiano, Nelson Mufarrej, presidente do Alvinegro, reiterou que a diretoria e equipe estão certos da posição de não retornarem às atividades presenciais enquanto a curva de casos do COVID-19 estiver subindo.E MAIS:Montenegro afirma que Botafogo S/A ficará pronta 'em uns 40 dias'Honda é alvo de elogios no Botafogo: 'Sempre pensa no coletivo'Autuori revela que jogadores do Botafogo ajudaram funcionáriosDiferença cambial e garantias: por que Yaya Touré desistiu do BotafogoFlu diz não ter recebido convite para reunião e se mantém contra retornoNOTA DE NELSON MUFARREJ:- A posição do Botafogo sobre o tema é cristalina para o público e para o próprio Prefeito, que conhecia plenamente a nossa linha de pensamento antes da reunião. Não era necessário expor nossa diretoria aos riscos de sair de casa para participar, seria até incoerente com o nosso discurso.

- Reafirmamos não ser o momento para voltar a ter treinos presenciais. O futebol é um instrumento de altíssimo impacto e repercussão social. Passar essa imagem de retorno imediato, no auge da crise, de mortes, com a curva ainda em ascensão , é estar em desconexão com a realidade. Além de desumana é insensível do ponto de vista interno, com nossos atletas, comissão técnica, funcionários e seus familiares. Vai chegar a hora de voltarmos, mas não será agora.