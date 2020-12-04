Mourinho vê falta de vontade e atitude de atletas na Liga Europa

Após o empate entre Tottenham e LASK por 3 a 3 pela Liga Europa na última quinta-feira, o técnico José Mourinho desabafou por conta da atitude de seus jogadores. Para o português, muitos atletas não estão valorizando a competição como deveriam e o grupo recebeu uma dura chamada por conta dos maus resultados.
- Tenho a sensação, baseado na minha experiência, que alguns jogadores sentem que não devem estar aqui (na Liga Europa). É um tema de atitude e isso já me ocorreu antes. A fase de grupos não motiva alguns atletas. Alguns são importantes para a gente e os necesito em qualquer circunstância.A situação da equipe londrina no Grupo J ainda é confortável, uma vez que está próximo de se classificar para as fases eliminatórias com 10 pontos, mas na segunda colocação da chave, enquanto o LASK ocupa o terceiro lugar com sete pontos. Na próxima semana, o time de Mourinho recebe o Antwerp, líder com quatro vitórias em cinco jogos.