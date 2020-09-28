Mourinho revela que deve entrar com time alternativo contra Chelsea

Com o calendário apertado, o técnico José Mourinho revelou que o Tottenham deve abrir mão da Copa da Liga Inglesa e entrar em campo com uma equipe alternativa diante do Chelsea, nesta terça-feira. O time do comandante português tem duelo marcado contra o Maccabi Haifa pela última fase eliminatória da Liga Europa nesta quinta-feira.

- Eu gostaria de lutar pela Copa da Liga Inglesa, mas eu não acho possível. Nós temos um jogo na quinta que não nos dá tanto dinheiro como a Liga dos Campeões, mas a fase de grupos da Liga Europa nos dá uma certa quantidade que é importante para clubes como o nosso.Mourinho já perdeu Son por conta de uma lesão sofrida na partida contra o Newcastle no último domingo. O Tottenham chegou até à 4ª fase da competição após o duelo contra o Leyton Orient ter sido cancelado por conta de diversos casos de Covid-19 dentro do elenco do time da quarta divisão inglesa.