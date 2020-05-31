futebol

Mourinho fecha as portas do Tottenham para Coutinho

Brasileiro é especulado em clubes ingleses depois de o Bayern anunciar que não exercerá a opção de compra do jogador. Newcastle é opção, caso seja adquirido por donos árabes...
LanceNet

31 mai 2020 às 13:08

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 13:08

Crédito: Christof Stache / AFP
O brasileiro Philippe Coutinho está com o futuro indefinido. Com contrato de empréstimo no Bayern de Munique até o fim da temporada, o jogador não será comprado pelo clube alemão. Desta forma, o meia retornará ao Barcelona, que não sabe o que fará com o atleta.
A ideia do clube blaugrana é vender o jogador para arrecadar dinheiro e fazer caixa, principalmente num momento delicado financeiramente falando por conta da pandemia de coronavírus. E o principal mercado para Coutinho seria a Inglaterra, onde brilhou com a camisa do Liverpool.
No entanto, o Tottenham, um dos clubes onde Coutinho foi especulado, parece que não está disposto a contratar o brasileiro. Segundo o jornal "Marca", o técnico José Mourinho não se anima com a possibilidade de ter o jogador no elenco londrino diante dos altos valores apresentados.
Coutinho recebe um salário na faixa de 15 milhões de euros (R$ 90 milhões) por temporada, algo que o Tottenham não está disposto a pagar. Além dos altos vencimentos, o Barcelona desejaria cerca de 100 milhões de euros (R$ 600 milhões) para vender o jogador, visto que investiu pesado para tirá-lo do Liverpool e sonha em pelo menos recuperar parte do investimento.

