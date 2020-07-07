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Montenegro revela ansiedade com a Botafogo S/A: 'Faltam R$ 20 milhões'

Ex-presidente e membro do Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro revela que pandemia do coronavírus não travou projeto de profissionalização do departamento de futebol...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 18:47

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 18:47

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vive a expectativa por novos dias. O projeto S/A, que pretende profissionalizar o departamento de futebol, separando esta parte do núcleo social, está perto de se tornar realidade. Quem afirma isto é Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol. Em entrevista ao "Pop Bola", o ex-presidente afirmou que o Alvinegro já arrecadou grande parte dos fundos necessários para o clube-empresa.
- Estou contando os dias para que aconteça. Estamos no processo final da S/A, tem uma burocracia de contratos. A parte de arrecadação está muito avançada, de R$ 250 milhões faltam R$ 20 milhões. Isso é importante ser arrecadado porque está dentro do plano. Estamos ansiosos. O importante é sair agora. A pandemia poderia ter matado o projeto, mas não matou. Infelizmente matou 65 mil pessoas, mas não matou o projeto. Ficou mais lento por determinadas situações, esse ano é esquisito, está passando rápido, não sabemos de nada. Se sair daqui a um ou dois meses, ótimo, o importante é que saia - afirmou.
O dirigente alerta: engana-se quem pensa que o Botafogo vai virar uma potência nacional do dia para noite. Montenegro afirma que a prioridade da S/A, no curto prazo, será arrumar as contas.
- Vamos ter benefício disso mais adiante, não se vira super time da noite para o dia. Serão necessários mais dois ou três anos para solidificar, arrumar as contas, viver pagando salários em dia, poder vender jogadores e reinvestir. É uma nova vida - completou

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