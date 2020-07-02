Montenegro, do Botafogo, revela otimismo com Kalou: 'Soube que está fazendo as malas'

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A expectativa em General Severiano é alta. O Botafogo mantém conversas com Salomon Kalou e, internamente, tem esperanças por um desfecho positivo. Em contato com a reportagem do LANCE!, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, afirmou que as negociações com o marfinense estão se encaminhando.

- Particularmente, não estou participando da negociação, mas soube que está bem adiantado (o desfecho positivo). Acho que ele (Kalou) está fazendo as malas - afirmou Montenegro.

De saída do Hertha Berlin, da Alemanha, o marfinense falou à jornalista Zineb El Houari, da "France 24", que está conversando com o Alvinegro. O atacante de 34 anos espera, caso tudo se concretize, ser recebido com carinho e afirma que seria uma honra encerrar a carreira em solos tupiniquins.