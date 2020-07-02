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Montenegro, do Botafogo, revela otimismo com Kalou: 'Soube que está fazendo as malas'

Ao LANCE!, membro do Comitê Executivo de Futebol afirma que negociação envolvendo o atacante marfinense está nos detalhes finais...
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Publicado em 

02 jul 2020 às 18:47

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:47

Crédito: Divulgação
A expectativa em General Severiano é alta. O Botafogo mantém conversas com Salomon Kalou e, internamente, tem esperanças por um desfecho positivo. Em contato com a reportagem do LANCE!, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, afirmou que as negociações com o marfinense estão se encaminhando.
- Particularmente, não estou participando da negociação, mas soube que está bem adiantado (o desfecho positivo). Acho que ele (Kalou) está fazendo as malas - afirmou Montenegro.
De saída do Hertha Berlin, da Alemanha, o marfinense falou à jornalista Zineb El Houari, da "France 24", que está conversando com o Alvinegro. O atacante de 34 anos espera, caso tudo se concretize, ser recebido com carinho e afirma que seria uma honra encerrar a carreira em solos tupiniquins.
- A verdade é que existem contatos, mas ao mesmo tempo sabemos que as conversas podem demorar. Continuo aberto a todas as conversas. Espero que os torcedores de lá, caso eu decida ir, me recebam bem. De qualquer maneira, o Brasil é o país do futebol. Jogar e terminar minha carreira no Brasil seria uma bela experiência

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