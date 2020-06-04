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futebol

Monchengladbach visita Freiburg e busca se manter no G-4 do Alemão

Equipe vem de importante vitória contra o Union Berlin e pretende vencer para seguir na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Freiburg vive momento ruim...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 16:18

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:18

Crédito: MARTIN MEISSNER / AFP
O Borussia Monchengladbach tenta aproveitar o momento ruim vivido pelo Freiburg no Campeonato Alemão para seguir na busca por uma vaga da próxima Liga dos Campeões. O 4º colocado viaja nesta sexta-feira para duelar às 15h30 (horário de Brasília) contra uma equipe que ainda aspira participar da Liga Europa na temporada seguinte.
Os visitantes conseguiram uma importante vitória na última rodada por 4 a 1 sobre o Union Berlin, mas espera manter a mesma pegada ofensiva para vencer o rival e conquistar seus objetivos, segundo o técnico Marco Rose.
- Os cenários estão mudando rapidamente, semanas decisivas estão por vir. Todo jogo te dá uma direção e espero que a gente suba após a partida contra o Freiburg. Queremos atacar desde o início, o que fizemos bem na última rodada e tivemos tempo para nos recuperar.
O Freiburg realizou sua última partida exatamente na última sexta-feira, quando perdeu para o Bayer Leverkusen por 1 a 0. Christian Streich, comandante da equipe, vê uma tarefa parecida com a do jogo anterior.
- Temos uma tarefa semelhante a do Leverkusen, mas não temos medo, porque vimos que podemos jogar em pé de igualdade. Nos incomoda que não tenhamos o rendimento que queremos ter em casa.
Em meio a tantas mudanças nos times por conta de riscos de lesões após a paralisação da competição e o curto tempo de descanso entre os jogos, o brasileiro Raffael pode aparecer na equipe do Monchengladbach. A partida promete equilíbrio, mas os visitantes podem contar com as recentes estatísticas de quem joga fora de casa e tem saído com resultados positivos na Bundesliga.E MAIS:Campeonato Mexicano estuda mudar regras a partir do próximo anoPSV afasta Dumfries por ida a protesto antirracista na HolandaRoma é primeira opção de Pedro após deixar Chelsea no fim da temporadaInglaterra permite clubes a realizarem cinco substituiçõesThomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7 E MAIS:

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