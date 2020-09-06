Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Modric diz que gostaria de encerrar a carreira no Real: 'Seria fantástico'

Aos 34 anos de idade e com contrato até junho de 2021, croata ainda quer jogar por mais alguns anos em alto nível...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 09:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 09:45
Crédito: AFP
A identificação de Luka Modric com o Real Madrid não é recente - desde 2012, quando foi contratado junto ao Tottenham, lá se vão 343 partidas. E se depender do croata de 34 anos, a estadia vai durar ainda mais. Em entrevista à agência de notícias 'AFP', Modric afirmou que gostaria de encerrar a carreira no time madrilenho:- Na minha idade, você não faz muitos planos. Seria fantástico encerrar minha carreira neste clube fantástico, nesta cidade fantástica, mas não é uma decisão minha, é do Real Madrid.
Apesar do desejo em terminar a carreira pelo clube espanhol, o croata está aberto a outras oportunidades caso não tenha mais espaço em Madri. O principal, na visão de Modric, é manter o alto nível.
- Não existem muitos jogadores que podem encerrar a carreira aqui, muito poucos, mas eu quero jogar mais anos. Quero provar que posso continuar jogando bem; se não for no Real Madrid, vou considerar outras opções.
Vencedor da Bola de Ouro da Fifa em 2018, Modric teve uma temporada regular em 2019/20. Foram cinco gols e oito assistências em 40 jogos pelo Real. O contrato do croata se encerra em junho de 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação
Imagem BBC Brasil
CCJ da Câmara aprova propostas que acabam com a escala 6X1; o que acontece agora
Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados