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'Mister visitante': Crespo busca manter sina de classificação fora de casa pelo DyJ, agora com o São Paulo

Treinador venceu a Copa Sul-Americana com a equipe argentina basicamente conseguindo resultados fora de casa. Ele tenta a mesma sina no Morumbi e tem histórico positivo...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 10:00

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 10:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo conta com um trunfo para sair classificado à semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, nesta terça-feira (17), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final. E o trunfo tem nome e sobrenome: Hernán Crespo. Isso porque, no seu título da Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia em 2020, o treinador foi avançando na competição basicamente em duelos fora de casa. Tudo começou nas oitavas de final, justamente contra um clube brasileiro, o Vasco.
Na Argentina, empate por 1 a 1. Na volta, em São Januário, a vitória do Defensa por 1 a 0, classificou a equipe argentina às quartas de final. Nas quartas, mais um adversário brasileiro, desta vez o Bahia. E mais uma vitória fora de casa, desta vez por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. A volta na Argentina terminou com novo triunfo, com o placar de 1 a 0.
GALERIA Vai vender alguém? Veja o valor de mercado dos jogadores do São Paulo
VEJA A CHAVE E SIMULE OS JOGOS DA TAÇA LIBERTADORESNa semifinal, o adversário foi o Coquimbo Unido, do Chile. Essa foi a única partida fora de casa que o Defensa y Justicia não venceu fora de casa. Mas também não perdeu, já que a partida terminou empatada sem gols. A volta foi de vitória da equipe argentina por 4 a 2, com classificação á final da Sula. A final, disputada em campo neutro diante do Lanús, terminou com triunfo por 3 a 0 e o primeiro título do argentino em sua carreira de treinador.
Já com o São Paulo, Crespo busca manter a mesma sina nesta edição da Libertadores. Isso porque o time ainda não perdeu fora de casa na competição continental. Na fase de grupos, venceu Sporting Cristal-PER (3 a 0) e empatou com Racing-ARG (0 a 0) e Rentistas-URU (1 a 1).
Nas oitavas, novamente o duelo contra o Racing e classificação na Argentina. O Tricolor empatou por 1 a 1 na ida, no Morumbi e venceu a equipe de Avellaneda por 3 a 1, fora de casa. Agora, o Tricolor precisa de uma vitória simples ou empate por mais de um gol para se classificar.
CRESPO NA SUL-AMERICANA DE 2020 COM O DEFENSA Y JUSTICIA​Defensa y Justicia 1 x 1 Vasco - Oitavas de final Vasco 1 x 2 Defensa y Justicia - Oitavas de final Bahia 2 x 3 Defensa y Justicia - Quartas de final ​Defensa y Justicia 1 x 0 Bahia - Quartas de final Coquimbo Unido 0 x 0 ​Defensa y Justicia - Semifinal Defensa y Justicia 4 x 2 Coquimbo Unido - Semifinal Lanús 0 x 3 Defensa y Justicia - Final em campo neutro
CRESPO NA LIBERTADORES DE 2021 COM O SÃO PAULO Sporting Cristal 0 x 3 São Paulo - Fase de gruposSão Paulo 2 x 0 Rentistas - Fase de grupos Racing 0 x 0 São Paulo - Fase de grupos São Paulo 0 x 1 Racing - Fase de grupos São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal - Fase de grupos Rentistas 1 x 1 São Paulo - Fase de grupos São Paulo 1 x 1 Racing - Oitavas de final Racing 1 x 3 São Paulo - Oitavas de final
Em Negrito: vitórias fora de casaEm Itálico: empates fora de casa

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