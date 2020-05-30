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futebol

Milan deseja quatro jogadores do Real Madrid por empréstimo

Atletas que não estão com espaço no Santiago Bernabéu são vistos como boas oportunidades pelos Rossoneros, especialmente em época de crise financeir...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 12:42

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 12:42

Crédito: Reprodução
O Milan está de olho na próxima temporada e também atento ao mercado de transferências, que será aberto em breve. E de acordo com o "Tuttosport", da Itália, o clube rossonero deseja contar com quatro atletas do Real Madrid: Eder Militão, Luka Jovic, Lucas Vázquez e Martin Odegaard.
Os dois primeiros chegaram ao clube nesta temporada, mas não corresponderam às expectativas da diretoria merengue. O brasileiro fica à sombra de Varane e Sergio Ramos, titulares na dupla de zaga, e também de Carvajal, que é titular da lateral-direita.
Lucas Vázquez já teve momentos de glória com a camisa branca, inclusive com o próprio Zidane, mas na primeira passagem. Nesta temporada, o jogador viu joias como Vinícius Jr. e Rodrygo ganharem espaço no Santiago Bernabéu.
Odegaard, que foi contratado muito jovem pelo Real Madrid, começa a se firmar depois de sucessivos empréstimos. O meia é um dos destaques do Real Sociedad na temporada e pode ser que seja aproveitado por Zidane, caso não fique no time basco ou vá para outro clube da Europa.E MAIS:Juventus mostra interesse em contratar o meia Philippe CoutinhoPresidente do Lyon quer assembleia para pedir volta da Ligue 1Setién diz que cinco substituições não é uma boa para o BarcelonaFutebol na Suíça será retomado no dia 19 de junho E MAIS:

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