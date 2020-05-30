Milan deseja quatro jogadores do Real Madrid por empréstimo

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O Milan está de olho na próxima temporada e também atento ao mercado de transferências, que será aberto em breve. E de acordo com o "Tuttosport", da Itália, o clube rossonero deseja contar com quatro atletas do Real Madrid: Eder Militão, Luka Jovic, Lucas Vázquez e Martin Odegaard.

Os dois primeiros chegaram ao clube nesta temporada, mas não corresponderam às expectativas da diretoria merengue. O brasileiro fica à sombra de Varane e Sergio Ramos, titulares na dupla de zaga, e também de Carvajal, que é titular da lateral-direita.

Lucas Vázquez já teve momentos de glória com a camisa branca, inclusive com o próprio Zidane, mas na primeira passagem. Nesta temporada, o jogador viu joias como Vinícius Jr. e Rodrygo ganharem espaço no Santiago Bernabéu.