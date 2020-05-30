Milan deseja quatro jogadores do Real Madrid por empréstimo

O Milan está de olho na próxima temporada e também atento ao mercado de transferências, que será aberto em breve. E de acordo com o "Tuttosport", da Itália, o clube rossonero deseja contar com quatro atletas do Real Madrid: Eder Militão, Luka Jovic, Lucas Vázquez e Martin Odegaard.
Os dois primeiros chegaram ao clube nesta temporada, mas não corresponderam às expectativas da diretoria merengue. O brasileiro fica à sombra de Varane e Sergio Ramos, titulares na dupla de zaga, e também de Carvajal, que é titular da lateral-direita.
Lucas Vázquez já teve momentos de glória com a camisa branca, inclusive com o próprio Zidane, mas na primeira passagem. Nesta temporada, o jogador viu joias como Vinícius Jr. e Rodrygo ganharem espaço no Santiago Bernabéu.
Odegaard, que foi contratado muito jovem pelo Real Madrid, começa a se firmar depois de sucessivos empréstimos. O meia é um dos destaques do Real Sociedad na temporada e pode ser que seja aproveitado por Zidane, caso não fique no time basco ou vá para outro clube da Europa.E MAIS:Juventus mostra interesse em contratar o meia Philippe CoutinhoPresidente do Lyon quer assembleia para pedir volta da Ligue 1Setién diz que cinco substituições não é uma boa para o BarcelonaFutebol na Suíça será retomado no dia 19 de junho E MAIS: