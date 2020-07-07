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futebol

Mikel Arteta quer manter Dani Ceballos para a próxima temporada

Treinador do Arsenal revelou pedido para o clube conversar
com o Real Madrid para prorrogar o empréstimo do jogador...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 16:19

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:19

Crédito: Reprodução
Dani Ceballos vive uma boa fase com a camisa do Arsenal. O jogador espanhol está emprestado pelo Real Madrid e Mikel Arteta, treinador dos Gunners, quer mantê-lo por mais tempo na Inglaterra.
- Ele joga com muita alegria, está evoluindo da maneira certa e se tornou um jogador importante para nós. Estamos falando com o clube (para ele ficar mais tempo), mas não está nas nossas mãos. Os clubes deverão se acertar e vamos ver o que podemos fazer - disse. Na atual temporada, Dani Ceballos soma 30 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa do Arsenal.

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