Mikel Arteta quer manter Dani Ceballos para a próxima temporada

Dani Ceballos vive uma boa fase com a camisa do Arsenal. O jogador espanhol está emprestado pelo Real Madrid e Mikel Arteta, treinador dos Gunners, quer mantê-lo por mais tempo na Inglaterra.

- Ele joga com muita alegria, está evoluindo da maneira certa e se tornou um jogador importante para nós. Estamos falando com o clube (para ele ficar mais tempo), mas não está nas nossas mãos. Os clubes deverão se acertar e vamos ver o que podemos fazer - disse. Na atual temporada, Dani Ceballos soma 30 jogos, dois gols e duas assistências com a camisa do Arsenal.