Michael e Pepê se reapresentam para reforçar o Flamengo na próxima rodada do Carioca

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo seguiu a preparação para o jogo contra o Macaé, no fim de semana, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O treino da manhã desta quinta-feira contou com as participações de Michael e Pepê, que se reapresentaram conforme o planejamento inicial e que estarão à disposição de Maurício Souza para a próxima partida.Além da dupla, Hugo Moura, que retornou de empréstimo (atuou pelo Coritiba no último Brasileiro) e já estava treinando com o grupo, também deve ser relacionado para o duelo contra o Macaé. Ele está regularizado, inclusive.

Por outro lado, o meia Yuri, com dores musculares na coxa, não foi a campo para as atividades no Ninho do Urubu, e é dúvida para sábado. Já Ronaldo, de volta após ser emprestado ao Bahia, permanece realizando treinos na academia e à parte, e não deve ser utilizado por Mauricinho - e nem pelo Flamengo, que busca negociá-lo novamente.

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Com três pontos somados, o Rubro-Negro enfrentará o Macaé neste sábado, às 18h, no Maracanã, pela 2ª rodada da Taça Guanabara.

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