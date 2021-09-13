Michael, do Flamengo, fala sobre gol de cabeça contra o Palmeiras e revela: 'A gente treinou isso'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Nesta segunda-feira, em entrevista à Fla TV, Michael falou sobre o gol marcado de cabeça contra o Palmeiras, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, e revelou que o Flamengo treinou a jogada. No quadro "Craque da Semana", o camisa 19 contou que já havia feito um gol parecido no treino da última semana e ressaltou que tem uma boa impulsão e movimento de cabeceio. > ATUAÇÕES: Michael marca duas vezes e recebe a maior nota do Flamengo

- A gente treinou isso sexta-feira. Até fiquei brincando porque fiz um gol que não foi igual, mas foi bem parecido, do mesmo jeito, de cabeça. Quem me conhece, já trabalhou comigo sabe que eu tenho boa impulsão, tenho um bom movimento de cabeceio. Não tenho a altura mesmo (risos), mas tenho boa impulsão e bom posicionamento também - revelou Michael, que ainda prosseguiu.

- Minha característica é driblar, sair para o espaço, mas sempre que ela (a bola) vem, não procuro correr, não. Procuro atacar a bola, ajudar meus companheiros. Venho fazendo isso há alguns jogos já e espero que eu possa contribuir mais para o nosso time - explicou.

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Michael também falou sobre o técnico Renato Gaúcho. O atacante elogiou o treinador e admitiu que, hoje, se sente mais à vontade dentro de campo. O camisa 19 ainda exaltou os companheiros de equipe e afirmou que se sente feliz, especialmente pelo momento que o Flamengo vive.

- Ele é um cara brincalhão, um cara alegre, deixa todo mundo à vontade. A forma que ele me trata, eu fico muito feliz. Às vezes a gente precisa disso, só um empurrão, de uma conversa, de um apoio. E o que ele fez foi isso. Hoje, eu entro em campo leve, me sinto mais à vontade. Não é que eu não me sentisse, mas a forma na qual ele me trata aqui me deixa muito mais à vontade. Sobre o grupo, não tem o que falar, é fantástico. Mas aí chegou um cara que é fantástico também - disse Michael, que ainda completou.

- Estou feliz aqui, sou muito feliz. Estou mais feliz pelo momento que a gente está vivendo, pelas vitórias porque todo mundo quer ganhar. Então, é agradecer e trabalhar. É jogo importante quarta e domingo, quarta e domingo, então, a gente tem que estar sempre bem, sempre bem preparado - concluiu.