Meta do AE Capixaba é chegar às semifinais do Estadual Feminino

Time de Anchieta estreia na competição no próximo dia 13 de outubro

Sidney Magno

Editor-chefe do ge Espírito Santo / [email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 19:47

 - Atualizado há 6 anos

AE Capixaba Crédito: Divulgação/AE Capixaba

Finalista em sua primeira participação, o AE Capixaba está novamente confirmado no Campeonato Estadual Feminino 2019. O clube de Anchieta está de volta este ano, mas quase ficou de fora. A falta de apoio à modalidade quase inviabilizou a participação da equipe, que vai jogar graças aos esforços do treinador Josimar Souza e das próprias jogadoras, que estão fazendo rifas.

Sem a ajuda do poder público e privado do rico município do Sul do Estado, o técnico conta que fica complicado de manter uma continuidade no trabalho com o futebol feminino.

"É difícil manter uma continuidade no trabalho. Sem apoio, sem um campo fixo para treinar e com as meninas trabalhando e estudando. É um desafio e, por isso, que quase ficamos de fora da competição".

Confirmado no Estadual, o Capixaba conta com um elenco numeroso de 28 jogadoras, com destaques para a zagueira Poliana, de 36 anos, e a volante Brenda, de 18 anos. Josimar afirma que a meta do time é pelo menos chegar às semifinais da competição.

"Nossa meta é pelo menos chegar às semifinais. Teremos dois concorrentes que estarão jogando o Estadual pela primeira vez e o Prosperidade, que é um time mais experiente. Quem sabe a gente não volte a fazer uma decisão e conquiste o título?"

O AE Capixaba está no Grupo B do Campeonato Estadual Feminino ao lado do Prosperidade, Coronel Borges e América de Guarapari, adversário da estreia marcada para o dia 13 de outubro, às 15h, no Campo do Jabaquara, em Anchieta.

