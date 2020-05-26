Messi não deve exercer cláusula de saída e continua no Barcelona

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O contrato de Lionel Messi no Barcelona termina na próxima temporada e o argentino pode sair a qualquer momento e sem custos devido a uma cláusula no atual acordo. No entanto, apesar do prazo para uma saída não ter expirado, o “Mundo Deportivo” afirma que dentro do clube não há dúvidas de que o craque siga vestindo a camisa blaugrana na próxima época.

Durante o período de isolamento, o camisa 10 sempre esteve em contato e mantendo um bom relacionamento com dirigentes. O melhor jogador do mundo foi o principal responsável por negociar uma redução salarial do elenco com o objetivo de ajudar o clube que estava passando por dificuldades financeira por conta da crise provocada pela COVID-19.