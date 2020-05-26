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futebol

Messi não deve exercer cláusula de saída e continua no Barcelona

Argentino poderia sair sem custos ao final desta temporada, mas desejo do camisa 10 é seguir na equipe e ganhar títulos ao lado do compatriota Lautaro Martínez...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 11:27

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:27

Crédito: JOSEP LAGO / AFP
O contrato de Lionel Messi no Barcelona termina na próxima temporada e o argentino pode sair a qualquer momento e sem custos devido a uma cláusula no atual acordo. No entanto, apesar do prazo para uma saída não ter expirado, o “Mundo Deportivo” afirma que dentro do clube não há dúvidas de que o craque siga vestindo a camisa blaugrana na próxima época.
Durante o período de isolamento, o camisa 10 sempre esteve em contato e mantendo um bom relacionamento com dirigentes. O melhor jogador do mundo foi o principal responsável por negociar uma redução salarial do elenco com o objetivo de ajudar o clube que estava passando por dificuldades financeira por conta da crise provocada pela COVID-19.
Neste momento, Messi também está satisfeito com a possibilidade da chegada do compatriota Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, mas pedido como reforço por “La Pulga”. Dessa forma, a estrela da franquia pensa em ganhar títulos com a camisa do Barça , não fez menção a uma saída e deve seguir liderando a equipe em campo por mais um ano.E MAIS:Federação holandesa nega pedido do AZ Alkmaar e mantém vaga na fase de grupos da Champions ao AjaxAubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporadaClubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo HiguaínMilan se interessa pelo meia Mario Götze, que deixará o Borussia E MAIS:

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