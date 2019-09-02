Melhor do Mundo

Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk concorrem ao prêmio Fifa The Best

A Fifa anunciou os finalistas na manhã desta segunda-feira (02). Quem vai levar?

02 set 2019 às 15:04

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 15:04

Depois de protagonizarem a decisão do prêmio de melhor jogador da temporada na Europa pela Uefa, o trio Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk está concorrendo também ao 'Fifa The Best', que premia os melhores do mundo na temporada. A entidade máxima do futebol anunciou os finalistas na manhã desta segunda-feira (02). 
Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk são os finalistas do prêmio Fifa The Best Crédito: Reprodução/Lance
Vencedor na eleição da Uefa, Van Dijk irá concorrer com os craques que já ganharam o prêmio por cinco vezes cada um. Além do 'The Best', Messi também está concorrendo ao prêmio 'Puskás', de gol mais bonito da temporada. Juan Quintero, do River Plate e Dániel Zsóri, do Debrecen, concorrem ao lado do argentino.  
>Fifa pode liberar ingressos para alunos da rede pública no Mundial Sub-17
O brasileiro Matheus Cunha, do RB Leipzig, estava entre os 10 melhores para o Puskás, mas não avançou a final. Outro brasileiro que chegou ao Top-10, mas não foi à final, é técnico Tite, da Seleção Brasileira, que foi superado por Pep Guardiola, do Manchester City; Jurgen Klopp, do Liverpool e Mauricio Pochettino, do Tottenham.
Contudo, o Brasil estará representado na cerimônia de premiação com os goleiros Alisson, do Liverpool e Ederson, do Manchester City, que concorrem com Ter Stegen, do Barcelona, como melhores da posição. No feminino, Megan Rapinoe e Alex Morgan, que brilharam na Copa do Mundo pelos Estados Unidos, disputam o prêmio de melhor jogadora com a britânica Lucy Bronze. Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 23 de setembro, em Milão.

Tópicos Relacionados

cristiano ronaldo Futebol
Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

