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Mesmo liberado para jogar, Cruzeiro não vai promover estreia de Arthur Caike no jogo contra o Figueirense

O clube não quer queimar etapas na preparação do jogador, que não treina com bola há mais de um mês...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 17:59

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 17:59

Crédito: Arthur fica na Raposa até o fim do Brasileiro da Série B-(Divulgação/Cruzeiro
O atacante Arthur Caike, de 28 anos, que foi contratado pelo Cruzeiro até o fim da Série B, já gera expectativa quanto a sua estreia com a camisa azul. O jogador estava mantendo a forma física com um personal, mas ainda não reúne condições de estrear na Raposa no duelo contra o Figueirense, domingo, 16 de agosto, em Florianópolis. O técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, descartou a presença de Arthur diante do Figueira, pois quer evitar queimar etapas na preparação física e técnica do atacante, que não treina com bola há um mês. -A gente não vai antecipar, jogador que estava fora, sem fazer trabalho com bola, com o grupo. Temos que ter tranquilidade. Não pode ter pressa. É um jogador que acabou de chegar-disse Enderson, que elogiou o contratado, com quem trabalhou no Bahia, em 2019. - É um jogador muito interessante, vai nos ajudar muito. É momento de aguardar, para não queimar etapa de forma desnecessária e perder atleta que não está nas melhores condições. Quero ter ele da melhor forma possível, dentro do nosso padrão-concluiu.

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