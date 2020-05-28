Mesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elenco

O elenco do Atlético-MG quer reforços para qualificar mais o grupo de jogadores. E, mesmo com os atrasos nos salários e direitos de imagens, os atletas estão compreensivos com o clube. Pelo menos é o que diz o diretor de futebol Alexandre Mattos. - Os próprios jogadores estão pedindo para que novos jogadores, de qualidade, venham. Eles querem um time absolutamente forte, competitivo, que vai brigar com os que estão mais organizados. Eles não querem que fique tudo parado. Quanto mais qualidade tiver, mais a possibilidade de título, mais alegria o próprio grupo tem - disse o dirigente em uma live na TV Galo. A cobrança dos jogadores por um time mais forte, capaz de brigar pelo Brasileiro aconteceu justo no dia que o Galo quitou uma folha salarial atrasada, nesta terça-feira, 27 de maio.

Esse movimento dos atletas, mais os interesses do alvinegro no mercado, parece estar criando uma sintonia no departamento de futebol, que visa objetivos a longo prazo, mesmo com a dificuldade em investir neste momento. E MAIS:Perdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelhoSette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloTropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfação'A ajuda para os times pequenos tem de vir da CBF', defende Diogo Giacomini, técnico do CoimbraMattos disse, inclusive, que mesmo com os clubes em com dívidas, é normal realizar contratações. - Não é novidade no futebol brasileiro, não só no Atlético. Clube que está devendo, inclusive ao seu próprio elenco, inclusive rescisões trabalhistas, impostos, compras de jogadores. Clubes em situação como essa contratam jogadores. A máquina não para. Todo jogador que está lá sabe da importância que é o ano, até porque até o momento estão devendo - todos nós, eu já me incluo nisso aí - pelas eliminações, por tudo que já aconteceu no ano - disse Mattos, que reforçou a ansiedade dos atletas. - Os próprios jogadores estão ansiosos. Hoje mesmo já me perguntaram: “Quando que chegam mais dois, três, quatro, cinco "guerreirinhos" aí para nos ajudar, para encorpar?". Então, não tem nenhuma novidade no futebol brasileiro e no futebol mundial, naqueles países que têm dificuldades financeiras. Clubes, mesmo com dívida, fazem contratações. Obviamente que você tem que ter credibilidade, e isso nós temos. Principalmente o presidente Sérgio (Sette Câmara) com esse elenco - concluiu.E MAIS:Sette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas'Sette Câmara admite atrasos de salários e pede ajuda à CBF para obtençao de crédito para os clubesVÍDEO: Categoria! Otero tira onda com golaço em treino Atlético-MGAtlético-MG se aproxima de acerto com Alan Franco, meia do Independiente Del Valle-EQUMenino de quatro anos chora por não ver o Galo campeão da América no estádio e Mineirão realiza seu sonho E MAIS: