Sonho realizado

Menino é convidado a jogar bola com Messi em uma praia no Caribe

Ele e jogador argentino ficaram tão amigos que deram até uma volta de barco

Publicado em 23 de julho de 2019 às 13:54 - Atualizado há 6 anos

Menino inglês de 11 anos é convidado a jogar bola com Messi Crédito: Reprodução/mcc111000

Um menino inglês de apenas 11 anos garantiu as férias de seus sonhos. Ele estava em uma praia no Caribe, quando se viu jogando bola com Lionel Messi. Ele e jogador argentino ficaram tão amigos que deram até uma volta de barco.

"O Messi estava com a família dele na praia, e eu estava sozinho, chutando minha bola há poucos metros deles", contou Mackenzie O'Neill ao jornal argentino Ole. "Jorge, o pai dele, jogou a bola para mim e perguntou se eu queria brincar com Thiago e com Messi por 45 minutos", completou o menino, citando o filho do jogador que está com seis anos.

"Jogar com Messi foi incrível. A mulher dele traduziu nossa conversa porque ela fala inglês muito bem. Mais tarde, eu acabei nadando com ele na praia e ele ainda me levou para um passeio de barco", conta O'Neil.

O menino contou que Messi parecia feliz de ver o filho dele brincando com outra criança na praia e que foram muito amáveis o tempo. "Depois de tudo, Messi e a sua mulher se despediram com sorrisos enormes. Nunca vou esquecê-los", afirmou o menino.

