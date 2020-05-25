Menino de quatro anos chora por não ver o Galo campeão da América no estádio e Mineirão realiza seu sonho

Crédito: Guilherme foi com a família ver o título de 2013 do Galo na Libertadores dentro do Mineirão-(Reprodução

O futebol ainda tem uma força incrível em jovens e crianças, que veem no jogo, algo apaixonante. E, mesmo sem a bola rolar, ainda há boas histórias relacionadas ao esporte mais famoso do planeta.

E, uma história em especial envolveu o menino Guilherme de apenas quatro anos, que já manifestou sua paixão pelo Atlético-MG e ficou empolgado com a chance de ver o Galo em uma final de Libertadores.

A mãe de Guilherme disse que veria o alvinegro na decisão do torneio continental contra o Olímpia. E, Guilherme achou que o jogo seria em 2020. Ele queria ir ao estádio para ver a histórica decisão de 2013, quando do time mineiro derrotou os paraguaios nos pênaltis.

Só, que a mãe do menino estava se referindo à transmissão do jogo na TV, no domingo, 17 de maio, em reprise na TV Globo, na faixa tradicional do futebol. E MAIS:Atlético-MG se aproxima de acerto com Alan Franco, meia do Independiente Del Valle-EQUGalo atrasa direitos de imagem e planeja pagar somente em 2021Sette Câmara explica demissões no Galo e ações contra a crisePara concluir o Mineiro, FMF pensa em semi e final com jogo únicoGalo faz proposta por Léo Sena e Goiás pede R$ 5 milhões pelo volanteGuilherme ficou triste quando a mãe dele contou que o jogo seria apenas pela TV e a criança chorou, querendo ir ver o Galo no estádio. A mãe do menino gravou a sua reação, postou na internet e o vídeo viralizou. A comoção do menino chamou a atenção do Mineirão, que realizou uma ação positiva para que Guilherme conhecesse o Gigante da Pampulha. A administração do estádio convidou Guilherme e sua família para um tour pelo Mineirão e exibiu o jogo para o menino no telão dentro do campo onde o título atleticano foi conquistado.

O vídeo, postado na conta oficial do Mineirão, mostrou como foi o dia de Guilherme e seus pais dentro do maior símbolo do futebol mineiro. Confira abaixo.Em tempos de pandemia, é preciso ser criativo. Estou fechado pelo bem de TODOS.

Mas o pequeno Guilherme mexeu comigo. Por isso, abri as portas só pra ele e sua família, com tudo higienizado e os cuidados necessários foram redobrados.