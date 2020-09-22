Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mendy passa por exames médico e está perto de anúncio pelo Chelsea

Goleiro chega para ser titular na equipe do técnico Frank Lampard. Clube inglês irá pagar cerca de R$ 153 milhões ao Rennes e Mendy assinará contrato por cinco temporadas...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 10:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 10:26
Crédito: Mendy está próximo de ser anunciado pelo Chelsea (Divulgação/Rennes
O goleiro Edouard Mendy está realizando exames médicos para ser confirmado como novo reforço do Chelsea na temporada. Os ingleses irão pagar cerca de 22 milhões de libras (R$ 153 milhões) ao Rennes pelo jogador de 28 anos. O francês irá assinar um contrato com os Blues por cinco temporadas.A expectativa é de que Mendy seja anunciado a qualquer momento e o técnico Frank Lampard espera contar com o arqueiro já neste final de semana em partida contra o West Bromwich pelo Campeonato Inglês. O comandante procurava um novo camisa um para substituir Kepa Arrizabalaga desde o início do mercado.
Apesar da contratação de Mendy estar próxima de ser confirmada, o clube também foi ligado a nomes como o de Onana e Dean Henderson. O espanhol e goleiro mais caro da história do futebol não rendeu o esperado desde sua chegada em Londres e deve assumir o banco de reservas para o restante da temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados