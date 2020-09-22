Mendy passa por exames médico e está perto de anúncio pelo Chelsea

O goleiro Edouard Mendy está realizando exames médicos para ser confirmado como novo reforço do Chelsea na temporada. Os ingleses irão pagar cerca de 22 milhões de libras (R$ 153 milhões) ao Rennes pelo jogador de 28 anos. O francês irá assinar um contrato com os Blues por cinco temporadas.A expectativa é de que Mendy seja anunciado a qualquer momento e o técnico Frank Lampard espera contar com o arqueiro já neste final de semana em partida contra o West Bromwich pelo Campeonato Inglês. O comandante procurava um novo camisa um para substituir Kepa Arrizabalaga desde o início do mercado.