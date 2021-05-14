Melhor equipe da fase de grupos do eGol Pro, Corinthians eFootball foca na semi em busca de título inédito

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Guarde bem esses nomes: Felipe (Felipe Mestre), Henrique (HenrykinhO), Bruninho (Futefacil), Emerson (Ghalbim) e Rafael (Rafafiel). Se você ainda não os conhece, já é hora de saber um pouco mais a respeito deles. São os jogadores que representam o Corinthians eFootball e, se continuarem fazendo bonito nos gramados virtuais do eGol Pro, serão os responsáveis por trazer um título inédito para o Parque São Jorge.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em uma campanha muito superior às dos demais clubes, o Timão terminou a fase de grupos do eGol Pro com 32 pontos, dez à frente do E-Galo, equipe que representa o Atlético-MG, segunda colocada. Além disso, o quinteto corintiano somou 28 gols, o que coloca a equipe como o ataque mais efetivo do torneio.

Apesar do retrospecto favorável, Felipe Mestre, capitão da equipe, pede concentração para que o Timão siga no trilho rumo ao tão esperado título.

- Foi uma campanha muito sólida, de encher os olhos, e todo o nosso time está de parabéns. Mas a primeira fase já passou. Precisamos traçar novas estratégias nos próximos treinos e seguir focados até o último jogo. Agora, é pensar em uma partida de cada vez, pois só tem adversário com muita qualidade - explicou um dos maiores jogadores de PES 2021 do Brasil, capitão do esquadrão alvinegro.O Corinthians volta a “campo” neste sábado, quando enfrentará o Botafogo eSports, quarto colocado no geral, numa disputa de melhor de cinco jogos na semifinal. A equipe que vencer três partidas se garante na grande decisão e enfrentará o vencedor do duelo entre e-Galo e Vasco Esports, segundo e terceiros colocados, respectivamente.

- Temos que respeitar o pessoal do Botafogo, que também fez uma campanha excelente. Nós cinco sabemos da responsabilidade que é representar o Corinthians e de toda a confiança que o clube tem dado ao crescimento dos Esports nos últimos anos. Já começamos a receber o carinho da fiel nas redes sociais e esperamos retribuir todo esse apoio com o controle na mão e bola no gol - completou Felipe Mestre.