Melhor em campo, Wesley celebra primeiro gol pelo Palmeiras

O Palmeiras recebeu o Bolívar na noite desta quarta-feira (30) e venceu o jogo por 5 a 0, no Allianz Parque, se classificando para as oitavas de final da Libertadores. O atacante Wesley marcou seu primeiro gol pela equipe profissional do Palmeiras e foi eleito o melhor em campo.

Wesley marcou o segundo gol do Verdão, logo na volta do intervalo. E um golaço: o atacante entrou na área pela esquerda, cortou para o pé direito e chutou no ângulo. Era o início do massacre palmeirense. Ele ainda deu assistências para o gol de Willian (o primeiro) e para Rony (o quinto). O gol significa muito! A vaga garantida, a oportunidade de estar jogando e dar o máximo. Graças a Deus o gol saiu e foi pra minha namorada. Pra ela não reclamar mais. Agradecer a Deus porque a gente vinha trabalhando forte. Trabalhar forte para refletir em campo. Agora é subir um degrau de cada vez e chegar onde a gente deseja  afirmou Wesley, em entrevista ainda dentro de campo.