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futebol

Melhor em campo, Wesley celebra primeiro gol pelo Palmeiras

Atacante de 21 anos ainda deu duas assistências em goleada que classificou o Verdão para as oitavas de final da Libertadores
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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 21:43

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 21:43

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras recebeu o Bolívar na noite desta quarta-feira (30) e venceu o jogo por 5 a 0, no Allianz Parque, se classificando para as oitavas de final da Libertadores. O atacante Wesley marcou seu primeiro gol pela equipe profissional do Palmeiras e foi eleito o melhor em campo.
Wesley marcou o segundo gol do Verdão, logo na volta do intervalo. E um golaço: o atacante entrou na área pela esquerda, cortou para o pé direito e chutou no ângulo. Era o início do massacre palmeirense. Ele ainda deu assistências para o gol de Willian (o primeiro) e para Rony (o quinto). O gol significa muito! A vaga garantida, a oportunidade de estar jogando e dar o máximo. Graças a Deus o gol saiu e foi pra minha namorada. Pra ela não reclamar mais. Agradecer a Deus porque a gente vinha trabalhando forte. Trabalhar forte para refletir em campo. Agora é subir um degrau de cada vez e chegar onde a gente deseja  afirmou Wesley, em entrevista ainda dentro de campo.
Com a vitória, o Palmeiras garantiu a classificação e o primeiro lugar do grupo B da Libertadores. A equipe cumpre tabela diante do Tigre, no Allianz Parque, no dia 21 de outubro.

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