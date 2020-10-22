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futebol

Melhor em campo, Gustavo Mantuan comemora vitória do Corinthians

Jovem meia-atacante foi eleito o melhor da partida pela transmissão da TV Globo e dividiu méritos com o grupo. Agora ele se junta à Seleção Brasileira sub-20 para período de treinos...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 00:05

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 00:05

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após o baque pela goleada sofrida para o Flamengo no último domingo, o Corinthians se recuperou bem e venceu o Vasco por 2 a 1, nesta quarta-feira, em São Januário. E o grande destaque dessa vitória, sem dúvidas, foi o jovem Gustavo Mantuan, que entrou como titular no ataque e não decepcionou. Marcou um gol e infernizou a defesa adversário enquanto esteve em campo.Por essa atuação, o meia-atacante foi eleito o melhor do jogo pela transmissão da TV Globo. Na saída do gramado, em entrevista para emissora, o meia-atacante dividiu os méritos do prêmio com o grupo e destacou a importância do resultado, que é uma recompensa ao trabalho feito no dia a dia.
- Foi importante não só para mim, mas para todo o grupo. Acho que isso não significa só pra mim, e sim a dedicação de todo mundo, que está trabalhando forte no dia a dia para sempre o Corinthians brigar lá em cima na tabela.
Para estar em campo nesta quarta-feira, Mantuan foi liberado pela CBF para se apresentar à Seleção Brasileira sub-20 apenas nesta quinta-feira. O jovem foi convocado para um período de treinos pelo técnico André Jardine. Isso de olho no Sul-Americano da categoria, que acontece no ano que vem. Dessa forma, o garoto desfalcará o Timão nos próximos jogos: América-MG e Internacional.
- Vamos trabalhar firme, preparar para esse Sul-Americano, que é muito importante para o Brasil para classificar para a Copa do Mundo e vamos com tudo agora - concluiu o corintiano.
Com o resultado, o Corinthians foi a 21 pontos na tabela do Brasileirão e subiu para a 10ª colocação. Vale lembrar que a 18ª rodada será complementada no próximo final de semana, o que pode alterar a posição do Timão.

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