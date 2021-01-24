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Melhor atuação do Vasco na temporada vira padrão na luta contra o rebaixamento

Tanto na marcação quanto no ataque, o time cruz-maltino teve desempenho de grande valor, mesmo diante de um dos melhores times e elencos do país...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 08:30

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 08:30

Crédito: Yago Pikachu e Cano marcaram os gols vascaínos neste sábado (Nayra Halm/Fotoarena/Agência Lancepress!
Foi uma atuação para o torcedor guardar com carinho. A competência do Vasco para impedir um dos melhores times do Campeonato Brasileiro de fazer o que queria precisa ser elogiada. Mais do que a melhor partida sob as ordens de Vanderlei Luxemburgo, o Cruz-Maltino que ganhou do Atlético-MG neste sábado foi o melhor em toda a temporada.Luxa explicou que foi parte da estratégia não se lançar ao ataque de imediato. É verdade também que se Hyoran tivesse convertido o pênalti que mandou na trave, o time da casa teria que marcar mais à frente, o que era exatamente o objetivo contrário do time casa. Mas "se" não joga. Mérito a quem merece.
A marcação dobrada nas laterais, a precisão de Bruno Gomes na faixa central, o recital de Benítez, o fim do jejum de gols de Cano coroado com um golaço. O que o Vasco fez não foi pouco: tirou da zona de conforto e pressionou um dos melhores repertórios ofensivos do país.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Sem contar que está mais do que definido que o sistema tático para a reta final é este. O desempenho deste sábado se opõe ao da última quarta-feira, quando a equipe, noutro desenho tático, foi presa fácil para o Red Bull Bragantino. Com o meio-campo mais povoado, o time cresceu. Agora é preciso ganhar o campeonato particular.
- Essa vitória sobre o Atlético-MG foi fundamental. Nos fugiu o (resultado contra) Coritiba, né? A derrota em Bragança Paulista... São Paulo e outros perderam. Contra o Coritiba era importante, era confronto direto. A expulsão prejudicou bastante. Mas estamos no caminho certo na busca para a manutenção na primeira divisão, mas não terminou - alertou Vanderlei.

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