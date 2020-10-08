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Meio-campista faz apelo pela contratação de Wilshere nos Rangers

Jack Wilshere está livre no mercado desde a última segunda-feira após rescindir contrato com o West Ham. Nome do inglês é cogitado na equipe dirigida por Steven Gerrard...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 10:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 10:00

Crédito: Reprodução
O Rangers ainda não fez nenhuma movimentação indicando que vá contratar o meio-campista Jack Wilshere. O inglês teve seu contrato rescindido com o West Ham na última segunda-feira e está livre no mercado. O meio-campista Charlie Adam, em entrevista ao “PLZ Soccer”, fez coro para que o atleta de 28 anos acertasse com o time de Steven Gerrard.
- Sempre há a possibilidade de Wilshere ir para o Rangers. Quando um jogador de qualidade se torna livre, você tem que agarrar o touro pelo chifre e tentar fechar o negócio.
Com história no Rangers desde jovem, Charlie Adam também atuou com Gerrard no Liverpool e acredita que o treinador possa fazer a operação acontecer e ter sucesso. Atualmente no Dundee, o meio-campista poderia ver o Campeonato Escocês crescendo com a chegada de atletas do nível de Premier League.

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