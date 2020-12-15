Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia ex-Peixe acredita que o Santos pode conquistar a Libertadores

Renan Mota atualmente joga no futebol japonês, mas segue acompanhando o Alvinegro à distância...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 14:51

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:51

Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga
Revelado pelas categorias de base do Santos, o meia Renan Mota, que atualmente veste a camisa do Kyoto Sanga, equipe da segunda divisão japonese, acredita que o Peixe, embora não seja favorito, tenha totais condições de vencer a Conmebol Libertadores.
Nesta quarta-feira (16), o Alvinegro recebe o Grêmio, na Vila Belmiro, às 19h15, pelo confronto de volta das quartas de final do torneio sul-americano. No duelo de ida, na última semana, as duas equipes empataram em 1 a 1, em Porto Alegre, portanto, o empate sem gols dá a classificação ao Santos, por conta do critério do gol qualificado.
- O Santos não era o favorito antes da competição começar. Isso foi uma vantagem. Deixou a equipe mais leve para fazer seu trabalho. O Santos tem condições de chegar à final e levantar a taça novamente da competição - disse o jogador via assessoria. No Brasil, Renan vestiu as camisas do União São João, Sport Barueri, Democrata, Araxá, Penapolense, Monte Azul, , Guarani, Oeste, São Bento e Figueirense, mas o carinho pelo Alvinegro Praiano sempre permaneceu.
- Eu sempre acompanho o Santos. Não tem como não acompanhar. Tenho um carinho muito grande pelo clube e por tudo que passei nele. Tenho ótimas lembranças do Santos. Espero que a equipe faça um grande jogo para sair com essa vaga na fase seguinte da Libertadores - pontuou o atleta.
O Kyoto Sanga, time de Renan, é o sétimo colocado da J2 League, segunda divisão japonesa, com 16 vitórias, 14 derrotas e 10 empates, em 40 jogos disputados, desses 18 o meia brasileiro esteve em campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados