Meia ex-Peixe acredita que o Santos pode conquistar a Libertadores

Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga

Revelado pelas categorias de base do Santos, o meia Renan Mota, que atualmente veste a camisa do Kyoto Sanga, equipe da segunda divisão japonese, acredita que o Peixe, embora não seja favorito, tenha totais condições de vencer a Conmebol Libertadores.

Nesta quarta-feira (16), o Alvinegro recebe o Grêmio, na Vila Belmiro, às 19h15, pelo confronto de volta das quartas de final do torneio sul-americano. No duelo de ida, na última semana, as duas equipes empataram em 1 a 1, em Porto Alegre, portanto, o empate sem gols dá a classificação ao Santos, por conta do critério do gol qualificado.

- O Santos não era o favorito antes da competição começar. Isso foi uma vantagem. Deixou a equipe mais leve para fazer seu trabalho. O Santos tem condições de chegar à final e levantar a taça novamente da competição - disse o jogador via assessoria. No Brasil, Renan vestiu as camisas do União São João, Sport Barueri, Democrata, Araxá, Penapolense, Monte Azul, , Guarani, Oeste, São Bento e Figueirense, mas o carinho pelo Alvinegro Praiano sempre permaneceu.

- Eu sempre acompanho o Santos. Não tem como não acompanhar. Tenho um carinho muito grande pelo clube e por tudo que passei nele. Tenho ótimas lembranças do Santos. Espero que a equipe faça um grande jogo para sair com essa vaga na fase seguinte da Libertadores - pontuou o atleta.