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futebol

Meia do Taubaté dá receita para clube ter boa campanha na Série A-2

Giovanni Pavani disse que o Burro precisa de seriedade e pés no chão para conseguir uma boa campanha. Time já está classificado para a próxima fase do campeonato estadual...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 14:13

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:13

Crédito: Caique Toledo/EC Taubaté
Atual líder da série A2 do Campeonato Paulista, o Taubaté enfrenta o Sertãozinho nesta quarta-feira (26), fora de casa. Com 24 pontos, o Burro é o líder da competição e único classificado para a próxima fase, mesmo com duas rodadas de antecedência.
Destaque do time, o meia Giovanni Pavani, celebra o fato de entrar em campo com o objetivo inicial já cumprido, mas prega seriedade e pés no chão para os próximos jogos.
- Nossa primeira meta, de avançar, foi alcançada, mas posso garantir que teremos o mesmo nível de concentração nos próximos compromissos. Nossa condição é privilegiada, mas se manter no topo é mais difícil do que chegar, e vamos lutar para terminar a primeira fase na liderança - afirmou.
O Taubaté vem sendo o destaque positivo na competição. Desde o início esteve no grupo dos oito que avançam à segunda fase e está fazendo uma segunda metade da campanha muito boa. Dos últimos cinco jogos, venceu quatro e empatou apenas um, aproveitamento superior aos 80%.
Com assistências e gols, Giovanni é a principal esperança da equipe do interior paulista.
- Tenho contribuído bastante e isso me deixa ainda mais confiante. Fico muito feliz que as coisas estão indo bem e estamos conquistando nosso espaço. Agora, é manter a seriedade para colocar o Taubaté na elite do futebol estadual - finalizou.

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