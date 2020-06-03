Meia do Manchester City é flagrado jogando futebol na praia e recebe aviso do clube

O meia Phil Foden, do Manchester City, foi flagrado jogando futebol com amigos em uma praia da Inglaterra e causou desconforto com os dirigentes de seu clube. De acordo com regras do governo britânico, uma distância mínima de dois metros deve ser respeitada.

Segundo o jornal "The Sun", os dirigentes do Manchester City entenderam que o jogador, além de ter descumprido regras e ter se exposto ao risco do novo coronavírus, poderia ter se machucado. Apesar de não ser punido, o atleta foi chamado para uma conversa.

A Premier League pediu para que os jogadores mantenham dois metros de distância caso pratiquem algum esporte fora das instalações do clube antes do reinício do Campeonato Inglês, marcado para o dia 17 de junho.Foden com amigos na praia (Foto: Reprodução)E MAIS:Manhã do Mercado: Jorge Jesus fica no Brasil, novela Lautaro perto do fim, Sergi Roberto pode ir para a Inglaterra...Filmes em dia e reprises: Veja o que os torcedores têm feito sem futebolConferência com históricos jogadores da LaLiga aborda temas sobre retorno do Campeonato EspanholTrabzonspor ficará fora de competições europeias na próxima temporadaJogadores que demonstraram apoio à George Floyd não serão punidos E MAIS: