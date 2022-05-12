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Meia do Barcelona se aproxima de acerto com o Manchester United, diz jornalista espanhol

Jogador pode fechar com o clube inglês no fim do mês. Acordo é avaliado entre 70 e 80 milhões de euros...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 21:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 21:07
O meia Frenkie de Jong está perto de fechar com o Manchester United, segundo o jornalista espanhol Gerard Romero, da rádio Cadena Ser. O acordo entre ambas as partes pode ser selado ainda no fim de maio e a operação gira em torno de 70 e 80 milhões de euros (R$377 e 431 milhões).Em uma live, o jornalista contou que há 95% de chance de que aconteça a transferência e que o Barcelona precisaria vender um jogador que não estivesse rendendo como o esperado.
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Segundo Romero, o assunto já estaria sendo tratado dentro do clube, onde se tem claro que caso o holandês siga mais uma temporada e não renda o esperado no time, perderá valor e o Barcelona perderá dinheiro com isso.
Antes de ser vendido para o Barcelona, De Jong explodiu no Ajax sob o comando de Erik Ten Hag, que teve sua transferência para comandar o Manchester United na próxima temporada confirmada.
Na atual temporada, o meia disputou 45 jogos, deu quatro assistências e marcou cinco gols com a camisa do Barcelona. O jogador vem tendo atuações irregulares e não estaria nos planos do técnico Xavi para a próxima temporada.
Crédito: FrenkieDeJongpodeestardesaídadoBarcelona(Foto:LLUISGENE/AFP

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