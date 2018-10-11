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Futebol Feminino

Meia capixaba Gabi Zanotti é eleita a craque do Paulistão Feminino

Aos 32 anos, a jogadora, que foi vice-campeã com o Corinthians, também entrou para a seleção do campeonato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 14:36

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 14:36

Jogadora capixaba Gabi Zanotti foi premiada em São Paulo Crédito: Instagram/Reprodução
A Federação Paulista de Futebol (FPF), realizou a cerimônia de premiação do Campeonato Paulista Feminino de 2018, no Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. E teve uma capixaba que se destacou na premiação. A meia Gabi Zanotti, que hoje defende o Corinthians, entrou para a seleção das melhores do campeonato e ainda levou o prêmio de craque. Aos 32 anos, a jogadora capixaba chegou ao Timão no início do ano após passagem pelo futebol chinês.
Gabi Zanotti, craque do Paulistão Feminino Crédito: FPF/Divulgação
"Feliz demais por estar na Seleção da competição como uma das melhores meias, ser eleita a craque do Paulista 2018 e receber os troféus das mãos de pessoas com grande história dentro do futebol Brasileiro", escreveu a atleta no Instagram.
O evento ainda contou com a comemoração do Santos, que foi campeão paulista, e do Corinthians, vice-campeão. As Sereias da Vila, como é conhecido o time feminino, garantiram o tetracampeonato do Paulista depois de vencer as Mosqueteiras na final por 1 a 0 na Vila Belmiro e empatar em 2 a 2 no Parque São Jorge.
Seleção do Campeonato Paulista Feminino 2018
Goleira: Yolanda (Taubaté)
Lateral direita: Paulinha (Corinthians)
Zagueiras: Pardal (Corinthians) e Tayla (Santos)
Lateral esquerda: Yasmin (Corinthians)
Meio-campistas: Grazi (Corinthians), Brena (Santos) e Gabi Zanotti (Corinthians)
Atacantes: Letícia (Rio Preto), Adriana (Corinthians) e Rosana (Santos)
Técnico: Arthur Elias (Corinthians)

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