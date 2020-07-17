Médico do Galo faz um 'balanço' dos estados de Blanco, Tardelli e Gabriel

O Atlético-MG está com alguns problemas médicos no seu elenco. São peças importantes que desfalcam o trabalho de preparação de Jorge Sampaoli. Diego Tardelli foi a mais nova baixa. O atacante passou por uma cirurgia no tornozelo direito na quinta-feira,16 de julho, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Tardelli, de 35 anos, sofreu uma grave lesão no local e ficará pelo menos seis meses fora. O médico do Galo, Rodrigo Lasmar,deu detalhes do processo da operação e da recuperação do atleta. -As notícias são positivas no sentido de que o jogador já foi para casa. Ele teve uma entorse grave no tornozelo direito, teve uma ruptura dos ligamentos, uma fratura no tornozelo e além disso teve uma lesão na cartilagem do osso. Ocorreu tudo muito bem, dentro do que tínhamos planejado. Foi feito o reparo das estruturas ligamentares, a correção da fratura e o tratamento da lesão de cartilagem-disse Lasmar que prosseguiu: -Agora iniciamos o processo de recuperação, é um processo no qual após alguns dias, ele já terá condições de vir para o CT. A gente começa com a fisioterapia. No primeiro momento, ele vai estar de muletas, com uma bota, sem poder pisar. Ao longo da semana, ele vai ter condições de começar a pisar. Vamos acompanhando a evolução gradativamente. Será um processo de tratamento intensivo para que ele possa se recuperar o quanto antes. Além da parte física, o Atlético tem outra situação para resolver: o contrato de Diego Tardelli com o time mineiro se encerra no fim do ano e com seu afastamento, terá de analisar uma renovação para o ano de 2021. -Não vamos medir esforços para que a recuperação seja a mais rápida possível. Esperamos que, assim que ele estiver evoluindo bem, tenhamos ele de volta em algumas atividades e depois no campo. Agora iniciamos o processo de recuperação, é um processo no qual após alguns dias, ele já terá condições de vir para o CT. A gente começa com a fisioterapia. No primeiro momento, ele vai estar de muletas, com uma bota, sem poder pisar. Ao longo da semana, ele vai ter condições de começar a pisar. Vamos acompanhando a evolução gradativamente. Será um processo de tratamento intensivo para que ele possa se recuperar o quanto antes-disse o médico atleticano. Outras situações do DM Além de Tardelli, o Galo está com mais alguns atletas inativos por questões físicas. Caso do volante Gustavo Blanco, que sofreu uma ruptura de tendão do músculo reto femoral no quadril esquerdo em maio passado. Rodrigo Lasmar também fez um “balanço” da situação do jogador. -O Blanco está evoluindo muito bem na fisioterapia, numa fase de transição, começando trabalhos físicos. A gente ainda não tem um prazo, uma data específica para o seu retorno, mas ele vem respondendo bem. A expectativa é que em breve já comece a treinar-explicou. Já o caso do zagueiro Gabriel, que está com uma lesão no púbis, aparenta ser o menos complicado de volta na visão de Lasmar. O defensor não precisou operar e está fazendo faz tratamento conservador. Ele não participou do jogo-treino contra o América-MG, a ultima quarta-feira, 15 de julho. -Gabriel ainda está na fisioterapia se recuperando, ele vem evoluindo bem, subiu para fazer a parte da preleção com o treinador, mas ainda está aos cuidados da fisioterapia-, disse Lasmar.