Mbappé revela conversa com Neymar: 'Claro que quero que fique no PSG'

O jogador disse que Neymar sabe que o respeita e admira

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 12:58 - Atualizado há 6 anos

Neymar e Mbappé jogam juntos no ataque do PSG Crédito: Twitter/Champions League

O Paris Saint-Germain faz neste sábado a sua primeira partida oficial da temporada 2019/2020. Será contra o Rennes, na cidade de Shenzen, na China, pela decisão da Supercopa da França. Suspenso por ter agredido um torcedor na final da Copa da França, em maio, contra o mesmo Rennes, Neymar não estará em campo, mas foi o assunto principal da entrevista coletiva desta sexta-feira do atacante Kyllian Mbappé e do técnico alemão Thomas Tuchel.

Companheiro de ataque do brasileiro, Mbappé revelou que conversou com Neymar durante a pré-temporada e disse que não quer que ele deixe o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. As especulações dão conta de sua volta ao Barcelona.

"Eu estava esperando essa pergunta. Ele é como sempre. Ele tem uma situação que todo mundo conhece, não havia coisas particulares. Ele treinou e demonstrou sua qualidade. Claro que eu quero que ele fique. Falei com ele, ele sabe o que penso dele e da situação. Tudo está bem entre nós. Nós temos um relacionamento baseado na honestidade e respeito. Ele sabe que eu o respeito e o admiro", afirmou Mbappé.

Como esperado, Thomas Tuchel também foi perguntado pelos jornalistas sobre a situação de Neymar. Mas não quis falar muito sobre uma possível saída do brasileiro, preferindo destacar o seu desempenho nos treinamentos na China. "Eu achei top, top, top! Você viu o treinamento? Então você sabe. Ele foi muito bem, bom estado de espírito, qualidade. Ele ama futebol. Infelizmente, está suspenso, mas está conosco", disse o treinador.

Depois da partida contra o Rennes, a delegação do Paris Saint-Germain voltará para casa. A estreia no Campeonato Francês ocorrerá no próximo dia 11 diante do Nimes, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Neymar só poderá estrear na terceira rodada após cumprir as duas partidas restantes da punição por ter agredido um torcedor na final da Copa da França.

