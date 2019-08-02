Mbappé revela conversa com Neymar: 'Claro que quero que fique no PSG'

Neymar e Mbappé jogam juntos no ataque do PSG Crédito: Twitter/Champions League

O Paris Saint-Germain faz neste sábado a sua primeira partida oficial da temporada 2019/2020. Será contra o Rennes, na cidade de Shenzen, na China, pela decisão da Supercopa da França. Suspenso por ter agredido um torcedor na final da Copa da França, em maio, contra o mesmo Rennes, Neymar não estará em campo, mas foi o assunto principal da entrevista coletiva desta sexta-feira do atacante Kyllian Mbappé e do técnico alemão Thomas Tuchel.

Companheiro de ataque do brasileiro, Mbappé revelou que conversou com Neymar durante a pré-temporada e disse que não quer que ele deixe o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. As especulações dão conta de sua volta ao Barcelona.

"Eu estava esperando essa pergunta. Ele é como sempre. Ele tem uma situação que todo mundo conhece, não havia coisas particulares. Ele treinou e demonstrou sua qualidade. Claro que eu quero que ele fique. Falei com ele, ele sabe o que penso dele e da situação. Tudo está bem entre nós. Nós temos um relacionamento baseado na honestidade e respeito. Ele sabe que eu o respeito e o admiro", afirmou Mbappé.

Como esperado, Thomas Tuchel também foi perguntado pelos jornalistas sobre a situação de Neymar. Mas não quis falar muito sobre uma possível saída do brasileiro, preferindo destacar o seu desempenho nos treinamentos na China. "Eu achei top, top, top! Você viu o treinamento? Então você sabe. Ele foi muito bem, bom estado de espírito, qualidade. Ele ama futebol. Infelizmente, está suspenso, mas está conosco", disse o treinador.