Mbappé elogia Neymar: 'É uma superestrela, mais do que eu'

Mbappé durante comemoração de gol pela França com Griezmann Crédito: Fifa/Divulgação

O atacante Mbappé foi o principal destaque na vitória do Paris Saint Germain sobre o Guingamp por 3 a 1, no sábado, pelo Campeonato Francês. Ele entrou no segundo tempo da partida, quando sua equipe perdia por 1 a 0. Fez dois gols e participou da jogada em que Neymar sofreu pênalti. O brasileiro cobrou e marcou o terceiro.

Apesar do protagonismo, o jogador francês fez questão de elogiar o companheiro de time. "Neymar é uma superestrela, mais do que eu. Ele trabalhou muito no Barcelona para isso", disse Mbappé ao francês Canal+. "Tento fazer o que eu posso para ajudar o time a vencer", prosseguiu.

O jovem de 19 anos fez seu primeiro jogo depois de conquistar com a seleção francesa da Copa do Mundo da Rússia. Apesar de ter tido pouco tempo para treinar, demonstrou que está em grande forma física. O técnico do PSG, Thomas Tuchel, evitou fazer elogios pessoais.