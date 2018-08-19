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Mundo da bola

Mbappé elogia Neymar: 'É uma superestrela, mais do que eu'

Apesar do protagonismo, o jogador francês fez questão de elogiar o companheiro de time

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 14:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 14:48
Mbappé durante comemoração de gol pela França com Griezmann Crédito: Fifa/Divulgação
O atacante Mbappé foi o principal destaque na vitória do Paris Saint Germain sobre o Guingamp por 3 a 1, no sábado, pelo Campeonato Francês. Ele entrou no segundo tempo da partida, quando sua equipe perdia por 1 a 0. Fez dois gols e participou da jogada em que Neymar sofreu pênalti. O brasileiro cobrou e marcou o terceiro.
Apesar do protagonismo, o jogador francês fez questão de elogiar o companheiro de time. "Neymar é uma superestrela, mais do que eu. Ele trabalhou muito no Barcelona para isso", disse Mbappé ao francês Canal+. "Tento fazer o que eu posso para ajudar o time a vencer", prosseguiu.
O jovem de 19 anos fez seu primeiro jogo depois de conquistar com a seleção francesa da Copa do Mundo da Rússia. Apesar de ter tido pouco tempo para treinar, demonstrou que está em grande forma física. O técnico do PSG, Thomas Tuchel, evitou fazer elogios pessoais.
De uma maneira geral, ele criticou a postura da equipe no primeiro tempo e disse que houve uma evolução no segundo. "Nós mudamos algumas coisas, o Kylian entrou. Mas o mais importante foi que mudamos a nossa postura. A situação ainda é complicada para porque os jogadores ainda não estão na melhor forma. Vencer a partida foi importante, mas foi muito difícil", analisou o treinador.

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