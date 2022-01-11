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futebol

Mbappé é ameaçado de morte na França, afirma jornal

Torcedores estariam revoltados com possível saída do atleta do PSG ao fim da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 18:21

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:21

Os rumores da saída de Mbappé do Paris Saint-Germain ao fim da temporada levou alguns torcedores ao extremo na França. De acordo com o jornal 'Le Parisien', um mural no bairro de Bondy, onde o jogador cresceu, apareceu com pichações de ameaças de morte ao atacante francês.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra
"Mbappé, está morto", estaria escrito no local. O jornal também aponta que, além da revolta pela possível saída do atacante do PSG, um dos motivos da pichação também pode ser de viés político, já que as eleições municipais ocorrem neste mês em Paris.
+ Philippe Coutinho é aprovado em exames do Aston Villa, e Gerrard diz: 'Jogador excepcional. Estou ansioso'
O contrato de Mbappé com o PSG vence em junho, e apesar das inúmeras propostas feitas para renovação, Mbappé ainda não estendeu vínculo. O atleta, pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir deste mês, e o Real Madrid aparece como o principal destino para o jogador de 23 anos.
Crédito: MbappéaindanãoassinourenovaçãocomoPSG(Foto:SEBASTIENBOZON/AFP

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