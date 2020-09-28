Maxuel comemora fase no time sub-20 do Botafogo e quer fechar Taça GB com vitória

O Botafogo venceu o Madureira no último domingo, em jogo válido pela sétima rodada da Taça Guanabara sub-20. O atacante Maxuel, que já treinou com o time principal em algumas oportunidades, foi o destaque da partida com um gol, uma assistência e um pênalti sofrido na vitória por 3x0 sobre o Tricolor Suburbano.

- Foi um jogo bem equilibrado. O Madureira veio para o jogo muito confiante, tinha vencido o Flamengo na rodada passada, mas nós conseguimos executar bem nosso jogo e graças a Deus saímos com a vitória. Fui feliz em ajudar o clube novamente. Na última partida havia marcado diante do Nova Iguaçu e dessa vez pude ajudar com participação nos três gols. Quinta temos um novo compromisso pelo estadual, e, mesmo já classificado, vamos buscar fazer uma boa partida e fechar essa primeira fase com mais uma vitória", disse.