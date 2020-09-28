AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Maxuel comemora fase no time sub-20 do Botafogo e quer fechar Taça GB com vitória
futebol

Maxuel comemora fase no time sub-20 do Botafogo e quer fechar Taça GB com vitória

Atacante foi protagonista no triunfo sobre o Madureira; Alvinegro fecha participação na fase de grupos da competição contra a Portuguesa...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 19:21
Crédito: Fabio de Paula/BFR
O Botafogo venceu o Madureira no último domingo, em jogo válido pela sétima rodada da Taça Guanabara sub-20. O atacante Maxuel, que já treinou com o time principal em algumas oportunidades, foi o destaque da partida com um gol, uma assistência e um pênalti sofrido na vitória por 3x0 sobre o Tricolor Suburbano.
O atacante, emprestado pelo Primavera-SP, falou sobre a boa atuação e a classificação.
- Foi um jogo bem equilibrado. O Madureira veio para o jogo muito confiante, tinha vencido o Flamengo na rodada passada, mas nós conseguimos executar bem nosso jogo e graças a Deus saímos com a vitória. Fui feliz em ajudar o clube novamente. Na última partida havia marcado diante do Nova Iguaçu e dessa vez pude ajudar com participação nos três gols. Quinta temos um novo compromisso pelo estadual, e, mesmo já classificado, vamos buscar fazer uma boa partida e fechar essa primeira fase com mais uma vitória", disse.
Na próxima quinta, o Botafogo encerra a participação na primeira fase do primeiro turno do Campeonato Carioca jogando diante da Portuguesa, às 10h, no Estádio Luso Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Protetor solar
Precisa usar protetor solar no inverno? Entenda a importância
Imagem de destaque
PF aciona Interpol para rastrear bens de Vorcaro nos EUA e Europa
Imagem de destaque
Ilustres semiconhecidos: eleitores ignoram até pré-candidatos ao Senado "famosos" no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados