Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Max revê lances da vitória do Flamengo e revela conversa com Gerson sobre gols 'idênticos'
futebol

Max revê lances da vitória do Flamengo e revela conversa com Gerson sobre gols 'idênticos'

Em programa da FlaTV, jovem comentou o gol marcado sobre o Nova Iguaçu e as emoções vividas após a partida...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 19:20
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Aos 19 anos, Max não poderia ter tido um início melhor entre os profissionais do Flamengo: entrou na etapa final e, nos acréscimos, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na estreia do Carioca, na última terça-feira. Após a partida, o jovem ainda disse se inspirar em Gerson e teve o golaço comparado com o do ídolo, no Estadual de 2020, contra o Boavista.
+ Max faz golaço idêntico ao de Gerson pelo Flamengo; veja e compareEntrevistado no programa "Resenha do Craque", da FlaTV, Max reviu os lances da vitória da última terça-feira e revelou as emoções vividas após o fim da partida. Além das ligações para a esposa e a mãe, o mineiro de 19 anos também teve a oportunidade de conversar por mensagem com Gerson, após o camisa 8 postar um vídeo comparativo entre os gols nas redes sociais.
- Eu me inspiro muito nele. Até hoje mesmo a gente estava conversando no Instagram. Ele mandou mensagem e disse que era só o começo. Fiquei muito feliz. Eu já seguia ele, e agora ele me seguiu também. Mandei um áudio também agradecendo pela mensagem e pela humildade de ter me marcado no Instagram. Ele me deu os parabéns e eu falei que sou muito fã dele.
Sobre a comparação entre os gols, Max confessou que não tinha visto o gol de Gerson contra o Boavista e se surpreendeu pela semelhança.
- Eu nem tinha visto esse gol do Gerson. Depois o pessoal que me mandou mensagem dizendo que o meu gol tinha sido parecido ao dele. E foi muito igual. Eu olhei o goleiro meio adiantado e decidi chutar. Graças a Deus a bola entrou.
+ Carioca 2021: confira a tabela e simule os resultados
Max também comentou sobre o carinho recebido pelos companheiros de time no vestiário após a partida.
- Foi um momento maravilhoso. Todos eles sempre me ajudam e, desde a base, me falavam para eu chutar a gol. Naquele momento, o Ramon chamou todo mundo para me dar os parabéns e acabou que recebi um monte de tapas (risos). É a galera que está no dia a dia, batalhando junto comigo.
Na manhã desta sexta-feira, Max e o restante do elenco do Flamengo realizam a última atividade e finalizam a preparação para encarar o Macaé. A partida está marcada para sábado, às 18h (de Brasília), no Maracanã, e terá a transmissão do LANCE!.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados