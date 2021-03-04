Max revê lances da vitória do Flamengo e revela conversa com Gerson sobre gols 'idênticos'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Aos 19 anos, Max não poderia ter tido um início melhor entre os profissionais do Flamengo: entrou na etapa final e, nos acréscimos, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na estreia do Carioca, na última terça-feira. Após a partida, o jovem ainda disse se inspirar em Gerson e teve o golaço comparado com o do ídolo, no Estadual de 2020, contra o Boavista.

+ Max faz golaço idêntico ao de Gerson pelo Flamengo; veja e compareEntrevistado no programa "Resenha do Craque", da FlaTV, Max reviu os lances da vitória da última terça-feira e revelou as emoções vividas após o fim da partida. Além das ligações para a esposa e a mãe, o mineiro de 19 anos também teve a oportunidade de conversar por mensagem com Gerson, após o camisa 8 postar um vídeo comparativo entre os gols nas redes sociais.

- Eu me inspiro muito nele. Até hoje mesmo a gente estava conversando no Instagram. Ele mandou mensagem e disse que era só o começo. Fiquei muito feliz. Eu já seguia ele, e agora ele me seguiu também. Mandei um áudio também agradecendo pela mensagem e pela humildade de ter me marcado no Instagram. Ele me deu os parabéns e eu falei que sou muito fã dele.

Sobre a comparação entre os gols, Max confessou que não tinha visto o gol de Gerson contra o Boavista e se surpreendeu pela semelhança.

- Eu nem tinha visto esse gol do Gerson. Depois o pessoal que me mandou mensagem dizendo que o meu gol tinha sido parecido ao dele. E foi muito igual. Eu olhei o goleiro meio adiantado e decidi chutar. Graças a Deus a bola entrou.

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Max também comentou sobre o carinho recebido pelos companheiros de time no vestiário após a partida.

- Foi um momento maravilhoso. Todos eles sempre me ajudam e, desde a base, me falavam para eu chutar a gol. Naquele momento, o Ramon chamou todo mundo para me dar os parabéns e acabou que recebi um monte de tapas (risos). É a galera que está no dia a dia, batalhando junto comigo.