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futebol

Matias Lacava impressiona em primeiro treino no Santos

Venezuelano treinou com a equipe Sub-23 nesta quarta-feira, mostrou boa qualidade nos duelos individuais e força física para suportar as entradas mais fortes...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 21:42

LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 21:42
Crédito: Divulgação/Santos FC
O venezuelano Matias Lacava fez o primeiro treino com a equipe Sub-23 do Santos nesta quarta-feira e deixou uma ótima impressão. Apresentado na última segunda-feira, o jogador participou de todo o trabalho comandado pelo novo técnico da categoria, Pablo Fernandez.O treino foi acompanhado até pelos representantes do jogador. O DIÁRIO apurou que Lacava deixou boa impressão na comissão técnica e diretoria do Peixe. O garoto mostrou um bom 1 contra 1, domínio de fundamentos e, apesar do físico franzino (comparado com o de Gabriel Pirani), suportou bem divididas e entradas mais fortes.
A avaliação de quem acompanhou a atividade é de que o jogador não ficará muito tempo no Sub-23, que vai disputar a Copa Paulista a partir de setembro. A expectativa é de que Lacava seja promovido em breve ao profissional.
Outro jogador que chamou a atenção no treinamento desta quarta-feira foi o meia Luiz Henrique, contratado ao Coritiba. Ele foi anunciado nesta quarta, mas trabalhou normalmente, mostrou bastante personalidade e qualidade com a bola nos pés.O Santos está no Grupo 3 da Copa Paulista ao lado de EC São Bernardo, Primavera e São Bernardo FC. A estreia está marcada para o dia 14 de setembro diante do EC São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio.

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