Matias Lacava impressiona em primeiro treino no Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O venezuelano Matias Lacava fez o primeiro treino com a equipe Sub-23 do Santos nesta quarta-feira e deixou uma ótima impressão. Apresentado na última segunda-feira, o jogador participou de todo o trabalho comandado pelo novo técnico da categoria, Pablo Fernandez.O treino foi acompanhado até pelos representantes do jogador. O DIÁRIO apurou que Lacava deixou boa impressão na comissão técnica e diretoria do Peixe. O garoto mostrou um bom 1 contra 1, domínio de fundamentos e, apesar do físico franzino (comparado com o de Gabriel Pirani), suportou bem divididas e entradas mais fortes.

A avaliação de quem acompanhou a atividade é de que o jogador não ficará muito tempo no Sub-23, que vai disputar a Copa Paulista a partir de setembro. A expectativa é de que Lacava seja promovido em breve ao profissional.