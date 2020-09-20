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Matheus Pereira se destaca em meio ao 'caos' do Cruzeiro na Série B

O jovem lateral conseguiu marcar o gol celeste diante do CSA e teve bons momentos no jogo. Ele já pensa nos duelos contra Avaí e Ponte Preta...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 12:35
Crédito: Matheus foi um dos poucos que se salvaram na derrota para o CSA, na noite de sábado-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Um dos poucos que se salvaram na derrota do Cruzeiro para o CSA por 3 a 1, o lateral-esquerdo Matheus Pereira, de 19 anos, que fez o único gol celeste na partida, lamentou as falhas defensivas, incluindo ele mesmo, que não foi tão defensivamente, como o restante da defesa celeste, fez o mea culpa sobre a atuação do time. Matheus disse que o Cruzeiro precisa vencer seus dois jogos em casa, diante do Avaí, sexta-feira, 25 de setembro, e Ponte Preta, 30, terça-feira,para o time reagir na Série B. -Perdemos muitas chances aqui e tomamos dois gols de falhas. Dois gols de bola parada. Agora é concentrar para os dois jogos em casa e fazer seis pontos-disse, o jovem lateral, que ficou satisfeito com a atuação. -Fico feliz pela minha atuação. Queríamos a vitória, infelizmente ela não veio. Estou feliz pela minha atuação, mas triste pela derrota-completou. As boas apresentações de Matheus, lhe renderam uma extensão do seu contrato com a Raposa, que iria até junho de 2021, para junho de 2023.

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