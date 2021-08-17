Matheus Leoni fala sobre golaço nível Puskas e bom momento na carreira na Hungria

Crédito: Matheus Leoni marcou um golaço contra o Ferencvaros (Divulgação / Kisvarda

Em uma partida do Campeonato Húngaro recente, o lateral esquerdo brasileiro Matheus Leoni, um dos destaques do Kisvarda na temporada, marcou um golaço com a camisa do clube no clássico contra o Ferencváros. Esse tento assinalado foi um dos principais assuntos do esporte no país e muitos adiantaram que seria um forte concorrente ao prêmio Puskas.Feliz com essa repercussão, o jogador falou sobre essa expectativa para o gol entrar na disputa para os mais bonitos da temporada.

- Acredito que foi o gol mais bonito da minha carreira. Foi um lance de extrema felicidade e que nos ajudou muito em uma partida complicada. Espero que o gol possa entrar na disputa do Puskas. Todos falaram muito dele nos últimos dias e isso me deixa feliz. Espero marcar outros ainda mais bonitos.

Matheus ainda falou sobre o momento especial que tem passado na carreira.