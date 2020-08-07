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Massimiliano Allegri é um dos principais candidatos a assumir o comando do Paris Saint-Germain

De acordo com o jornal francês "L'Equipe", técnico deve assumir o comando da equipe parisiense nas próximas horas. Relação entre Thomas Tuchel e Leonardo não é boa...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 08:36

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:36

Crédito: AFP
De acordo com o jornal francês "L'Equipe", Massimiliano Allegri é um dos principais candidatos a assumir o comando do Paris Saint-Germain para a a nova temporada. Ele deve substituir o técnico Thomas Tuchel nas próximas horas segundo a publicação.
Um dos motivos para a troca é que a relação entre o técnico alemão Thomas Tuchel e o diretor esportivo Leonardo não é boa. O comandante ainda está sob contrato até junho de 2021 e não tem intenção de deixar o PSG, porém seus constantes desentendimentos com os jogadores da equipe podem ocasionar sua demissão, assim como a relação com o ex-jogador do São Paulo.
Após cinco temporadas no comanda da Juventus, Allegri preferiu tirar um ano sabático em sua carreira. Ele foi responsável por conduzir a Velha Senhora a duas finais de Champions League, nos anos de 2015 e 2017, sendo derrotado em ambas por Barcelona e Real Madrid, respectivamente.
Além da Juventus, ao longo da carreira, o italiano, 52 anos, já dirigiu equipes Grosseto, Sassuolo, Cagliari e Milan, e segundo fontes da imprensa francesa, estaria inclinado a aceitar o convite do PSG para um novo desafio no time da Cidade Luz.

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