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De acordo com o jornal francês "L'Equipe", Massimiliano Allegri é um dos principais candidatos a assumir o comando do Paris Saint-Germain para a a nova temporada. Ele deve substituir o técnico Thomas Tuchel nas próximas horas segundo a publicação.

Um dos motivos para a troca é que a relação entre o técnico alemão Thomas Tuchel e o diretor esportivo Leonardo não é boa. O comandante ainda está sob contrato até junho de 2021 e não tem intenção de deixar o PSG, porém seus constantes desentendimentos com os jogadores da equipe podem ocasionar sua demissão, assim como a relação com o ex-jogador do São Paulo.

Após cinco temporadas no comanda da Juventus, Allegri preferiu tirar um ano sabático em sua carreira. Ele foi responsável por conduzir a Velha Senhora a duas finais de Champions League, nos anos de 2015 e 2017, sendo derrotado em ambas por Barcelona e Real Madrid, respectivamente.