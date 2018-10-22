Mascote da Desportiva realiza ação social em orfanato de Cariacica

Enquanto a Desportiva Ferroviária está sem atividades dentro de campo, o Maquinista Grená segue fazendo a festa fora das quatro linhas. Desta vez, o mascote do clube realizou uma ação social no orfanato Jesus Menino, em Jardim América, Cariacica.
A instituição, que é mantida através de doações, ganhou 60 kits escolares, contendo caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, sabonete e pasta de dente. Além disso, as crianças ainda ganharam pipoca, algodão doce, pula-pula, suco, cachorro quente e hambúrgueres.
"Foi muito gratificante realizar essa ação, pois as crianças não conheciam o mascote da Desportiva Ferroviária, e pelo lado social, porque estamos doando material escolar e investindo no futuro das nossas crianças. Além disso, estamos incentivando as crianças a acompanharem o futebol capixaba. Ouvi algumas crianças dizerem que irão torcer também para a Desportiva Ferroviária", disse Dácio Ferreira, coordenador do mascote da Desportiva.
O evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, entre crianças, pais, acompanhantes e responsáveis. O ponto alto foi a presença do Maquinista Grená, que se divertiu com os pequenos com uma bola de futebol e muita dança.
"É incrível ver que ainda há pessoas boas no mundo. Um grupo de torcedores da Desportiva promoveu uma ação linda com 60 crianças felizes em nossa associação. Não temos palavras para agradecer tamanho carinho e dedicação. Parabéns, torcedores da Desportiva e mascote, por acreditarem em nossas crianças", afirmou Manuela Brum, coordenadora da instituição social.