Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maquinista Grená

Mascote da Desportiva realiza ação social em orfanato de Cariacica

No evento, o Maquinista Grená doou 60 kits escolares. As crianças ainda ganharam pipoca, algodão doce e cachorro quente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 14:35

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 14:35

Ação social com o mascote da Desportiva Ferroviária no orfanato Jesus Menino, em Cariacica Crédito: Divulgação
Enquanto a Desportiva Ferroviária está sem atividades dentro de campo, o Maquinista Grená segue fazendo a festa fora das quatro linhas. Desta vez, o mascote do clube realizou uma ação social no orfanato Jesus Menino, em Jardim América, Cariacica.
A instituição, que é mantida através de doações, ganhou 60 kits escolares, contendo caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, sabonete e pasta de dente. Além disso, as crianças ainda ganharam pipoca, algodão doce, pula-pula, suco, cachorro quente e hambúrgueres.
"Foi muito gratificante realizar essa ação, pois as crianças não conheciam o mascote da Desportiva Ferroviária, e pelo lado social, porque estamos doando material escolar e investindo no futuro das nossas crianças. Além disso, estamos incentivando as crianças a acompanharem o futebol capixaba. Ouvi algumas crianças dizerem que irão torcer também para a Desportiva Ferroviária", disse Dácio Ferreira, coordenador do mascote da Desportiva.
O evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, entre crianças, pais, acompanhantes e responsáveis. O ponto alto foi a presença do Maquinista Grená, que se divertiu com os pequenos com uma bola de futebol e muita dança.  
"É incrível ver que ainda há pessoas boas no mundo. Um grupo de torcedores da Desportiva promoveu uma ação linda com 60 crianças felizes em nossa associação. Não temos palavras para agradecer tamanho carinho e dedicação. Parabéns, torcedores da Desportiva e mascote, por acreditarem em nossas crianças", afirmou Manuela Brum, coordenadora da instituição social.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados