Mascote da Desportiva realiza ação social em orfanato de Cariacica

Ação social com o mascote da Desportiva Ferroviária no orfanato Jesus Menino, em Cariacica Crédito: Divulgação

Enquanto a Desportiva Ferroviária está sem atividades dentro de campo, o Maquinista Grená segue fazendo a festa fora das quatro linhas. Desta vez, o mascote do clube realizou uma ação social no orfanato Jesus Menino, em Jardim América, Cariacica.

A instituição, que é mantida através de doações, ganhou 60 kits escolares, contendo caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, sabonete e pasta de dente. Além disso, as crianças ainda ganharam pipoca, algodão doce, pula-pula, suco, cachorro quente e hambúrgueres.

"Foi muito gratificante realizar essa ação, pois as crianças não conheciam o mascote da Desportiva Ferroviária, e pelo lado social, porque estamos doando material escolar e investindo no futuro das nossas crianças. Além disso, estamos incentivando as crianças a acompanharem o futebol capixaba. Ouvi algumas crianças dizerem que irão torcer também para a Desportiva Ferroviária", disse Dácio Ferreira, coordenador do mascote da Desportiva.

O evento contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas, entre crianças, pais, acompanhantes e responsáveis. O ponto alto foi a presença do Maquinista Grená, que se divertiu com os pequenos com uma bola de futebol e muita dança.