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Ação social

Mascote da Desportiva doa mais de 400 livros para escola de Vitória

A ação social aconteceu no colégio Adilson Silva de Castro, em Monte Belo, e foi uma verdadeira festa

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 14:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 14:04
Mascote da Desportiva Ferroviária, o Maquinista Grená fez a alegria de mais de 500 estudantes do 1º ao 9º ano da Escola Adilson Silva de Castro, em Monte Belo, Vitória. Em uma ação social, foram doados cerca de 400 livros, sendo 100 infantis.
O clube, em parceria com uma faculdade particular e com patrocinadores, arrecadou os livros através de doações. A ação aconteceu nesta quarta-feira e foi uma verdadeira festa no colégio. "O foco do mascote é justamente o público infantil, então as crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Com essa ação nós queríamos valorizar a cultura e ainda fazer com que as crianças conheçam a Desportiva. Foi muito bacana e gratificante", disse Dácio Ferreira, que é coordenador do mascote da Desportiva.
Confira fotos da ação na escola:

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