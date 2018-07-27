Mascote da Desportiva doa mais de 400 livros para escola de Vitória

Mascote da Desportiva Ferroviária, o Maquinista Grená fez a alegria de mais de 500 estudantes do 1º ao 9º ano da Escola Adilson Silva de Castro, em Monte Belo, Vitória. Em uma ação social, foram doados cerca de 400 livros, sendo 100 infantis.

O clube, em parceria com uma faculdade particular e com patrocinadores, arrecadou os livros através de doações. A ação aconteceu nesta quarta-feira e foi uma verdadeira festa no colégio. "O foco do mascote é justamente o público infantil, então as crianças ficaram muito felizes em vê-lo. Com essa ação nós queríamos valorizar a cultura e ainda fazer com que as crianças conheçam a Desportiva. Foi muito bacana e gratificante", disse Dácio Ferreira, que é coordenador do mascote da Desportiva.