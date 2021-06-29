Martinelli ressalta importância de ações contra o preconceito e destaca força no elenco do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Corinthians no último domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, chamou a atenção a ação do clube em razão do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Na estreia da nova camisa branca, o clube coloriu os números dos atletas e a faixa de capitão com o arco-íris, assim como o patch com #TimeDeTodos no peito. No elenco, Igor Julião e Calegari exaltaram a iniciativa e, nesta terça-feira, o volante Martinelli também ressaltou a importância.

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- Essas ações sempre são importantes para a comunidade. O futebol atinge bastante gente. Acho que é importante ter essas campanhas para que haja respeito e igualdade para todos - afirmou o jogador em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.

Sobre a parte dentro de campo, o Flu vem de três partidas sem vencer, com dois empates e uma derrota no Campeonato Brasileiro. Martinelli não acredita que os adversários já saibam como a equipe vai jogar por conta do estilo do técnico Roger Machado e vê uma evolução no grupo, especialmente pelo poder de reação.

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- Não como jogamos, mas todos os times estudam, fazem as análises. Sempre estamos aperfeiçoando algo a mais nos treinamentos, inovando. Estamos bem preparados para esta partida. Queremos somar os três pontos que vão nos ajudar bastante a subir na tabela. Sabemos da força da nossa equipe. Quando ficamos com um a menos nós conversamos e dissemos que iríamos correr por ele. É um grupo, uma união. Cada um deu um pouco mais de si e foi quando conseguimos buscar esse empate com um a menos. Temos muitos testes no Brasileiro ainda e, indo bem, chegaremos preparados diante do Cerro Porteño.Nesta quarta-feira o Fluminense volta a entrar em campo pela oitava rodada do Brasileirão. O adversário será o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), em Volta Redonda, já que o Maracanã está entregue à Conmebol para a final da Copa América. A equipe está em nono, com 10 pontos.