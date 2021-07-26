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futebol

Marrony pode deixar o Atlético-MG e acertar com o Midtjylland, da Dinamarca

As negociações entre os clubes estão acontecendo e nos próximos dias pode haver uma definição...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 19:45

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 19:45

Crédito: Marrony entrou na mira do time dinamarquês e pode deixar a equipe mineira-(Divulgação/Mineirão
O atacante Marrony pode deixar o Atlético-MG em breve. O jogador está na mira do Midtjylland, da Dinamarca, e as negociações estão acontecendo e uma definição pode ocorrer nos próximos dias. A ida do jovem atacante para a Europa, mesmo que não seja para um grande centro, é bem vista pelo staff do jogador, já que a equipe dinamarquesa tem uma parceria com Brentford, da Inglaterra, o que, em caso de boa performance de Marrony, poderia render acesso à Premiere League. A informação do negócio foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pelo L!. Marrony chegou ao Galo em junho de 2020, vindo do Vasco. Ele custou R$ 20 milhões aos cofres atleticanos. Em 2021, Marrony tem feito bons jogos, sendo mais acionado. Ele tem 10 gols com a camisa alvinegra em 63 jogos e é visto pelo clube como um atleta com potencial técnico, mas também de possível retorno financeiro.

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