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Reforço

Mariotto leva bagagem do Flu e da seleção sub-17 para o Rio Branco

Atacante Danilo Mariotto, de 22 anos, ainda jogou duas temporadas na Europa e disputou a Série D pelo Boavista

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 14:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 14:40
Reforço do Rio Branco, Danilo Mariotto foi relevado no Fluminense Crédito: Divulgação
Ele tem apenas 22 anos, mas no currículo leva a experiência de ter atuado por três temporadas na Europa e defendido a base da seleção brasileira. É com essa bagagem que o atacante Danilo Mariotto chega ao Rio Branco para o Capixabão 2019.
Nascido no Rio de Janeiro, Mariotto deu seus primeiros chutes na base do Audax-RJ. E foi com boas atuações pelo clube carioca que ele chamou a atenção da CBF, sendo convocado para defender a seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano de 2013, na Argentina.
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Na época, a convocação surpreendeu, pois foi a primeira vez que um time pequeno teve jogador convocado para a seleção. E isso acabou mudando a minha vida, pois tive uma experiência enorme que levo comigo até hoje, afirmou o atacante.
Mariotto já esteve na seleção brasileira sub-17 Crédito: Divulgação
A convocação fez Mariotto despertar interesse do Fluminense, que contratou a jovem promessa para integrar sua categoria de base. Mas a primeira oportunidade como profissional veio longe do Rio de Janeiro: o atacante foi emprestado ao Volyn, da Ucrânia, onde atuou por uma temporada.
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Tive a oportunidade de realizar o sonho de jogar profissionalmente, mas não no Brasil, como eu esperava, e sim na Europa. Foi muito gratificante e lindo, pois todo jogador, quando criança, quer jogar na Europa, e eu pude pude participar de jogos importantes. Aprendi muito e amadureci no futebol, ressaltou.
Mariotto ainda jogou mais duas temporadas na Europa, vestindo as camisas do Olimpija, da Eslováquia, e do Amorín, da Eslováquia. De volta ao Brasil, o atacante ainda disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Boavista em 2016 e, agora, vive a expectativa de vestir a camisa do Brancão e atuar em campos capixabas pela primeira vez.
Estou muito feliz e motivado, pois sei da história enorme que o Rio Branco tem. Venho trabalhando forte e espero que Deus possa me abençoar para que eu tenha uma boa performance e faça bastante gol. Quero trazer alegria para a torcida alvinegra. Já estou ansioso para isso, finalizou.
Além de Mariotto, já assinaram contrato com o Rio Branco os zagueiros Dilsinho e Rhamon Mexicano, o lateral direito Magno, o lateral esquerdo Deco, os volantes Raniere e Thomas, o meia Canário e os atacantes Edu e João Victor. A pré-temporada sob o comando do técnico Caco Espinoza tem início marcado para o dia 2 de janeiro.

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