Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho, Veríssimo e Alison perdem novo treino e seguem como dúvidas no Santos

Trio possui problemas físicos e já desfalcaram o Peixe no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2020 às 21:28

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 21:28

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Desfalques no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o trio Lucas Veríssimo, Alison e Marinho não retornaram ao treinamento nesta quinta-feira (08) e são dúvidas para o confronto diante do Grêmio.
Existia um otimismo da comissão técnica em contar com os jogadores, o que foi, inclusive, externado pelo auxiliar técnico Cuquinha na entrevista coletiva realizada em Itaquera.
– A gente sempre espera que possam jogar. Não dá para responder firmemente, com certeza, mas departamento médico decidirá junto aos jogadores. Torcemos para que joguem. São imprescindíveis – disse o “fiel escudeiro” do técnico Cuca, suspenso contra a equipe de Parque São Jorge, por suspensão.Veríssimo segue com um edema na panturrilha esquerda, Alison está com periostite por sobrecarga na perna esquerda e Marinho com um desconforto muscular na coxa esquerda.
Contra o Corinthians, o Peixe não contou com nove jogadores, mas diante do Tricolor Gaúcho terá pelo menos o retorno do atacante Arthur Gomes, que cumpria suspensão pela expulsão contra o Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão.
Vladimir, Sánchez e Raniel seguirão entregues ao departamento médico e Soteldo à seleção venezuelana são desfalques garantidos. O atacante Renyer, ausência desde março, quando rompeu o ligamento do joelho direito, durante treinamento com a seleção brasileira sub-17, tem avançado na sua transição ao gramado, mas segue como dúvida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados