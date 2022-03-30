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Mariano detalha preparação e nega favoritismo do Galo sobre o Cruzeiro na decisão do Mineiro

O lateral-direito do Atlético-MG disse que o time tem de ficar concentrado o tempo todo contra a Raposa no sábado...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 20:19

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 20:19
O atacante Aloísio” Boi Bandido” pode ser o próximo reforço do América-MG para a temporada 2022. O jogador é esperado em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 31 de março, para fazer exames e assinar com o Coelho. O lateral-direito Mariano pode conquistar o seu terceiro título mineiro seguido com o Atlético-MG caso o Galo supere o rival Cruzeiro neste sábado, 2 de abril, no Mineirão, pela final do Campeonato Estadual. O jogador está no alvinegro desde 2020 e levou os canecos duas vezes. Entretanto, Mariano sabe da força do Atlético, melhor time da primeira fase, campeão de tudo nos últimos meses, mas evita qualquer favoritismo, pois se trata de um clássico e o duelo da primeira etapa da competição, quando o Galo derrotou o rival por 2 a 1, em jogo muito apertado, tendo de buscar a virada após sair atrás no placar. Esses ingredientes fazem com que Mariano peça atenção total ao Cruzeiro, mesmo que o torcedor considere a Raposa menos forte para encarar o atual Campeão da Supercopa, Brasileiro e da Copa do Brasil. Confira nos vídeos as análises do lateral atleticano.Mariano pode conseguir o tricampeonato mineiro com o Galo neste sábado, 2, no Mineirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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